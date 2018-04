Reza Zarrab davasında son gelişme!

New York’ta Reza Zarrab davası olarak başlayıp, Zarrab’ın itirafçı olmasıyla Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılanmasına dönüşen davada, savcılık mahkemeye 'Kurulan şebekeden mali çıkar sağlayanlar listesi' sundu.

Savcılık listede verdiği isimlere ‘ek kişiler’ de olduğunu ise, dilekçeye koyduğu kritik bir dipnotla mahkemeye bildirdi. Dipnotta, “Savcılık olarak, sunduğumuz liste duruşmada adı geçenlerden oluşuyor. şebekeye mensup başka isimler, şebekenin işini kolaylaştıranlar hakkında ise soruşturma devam ediyor” denildi.

İtirafçı Zarrab'ın ‘rüşvet verdim’ dediği AKP'li eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan dışında, yine AKP'den AB eski Bakanı Egemen Bağış da ‘İran yaptırımlarını delmek için kurulan şebeke sayesinde mali çıkar sağlayanlar’ listesine dahil oldu.

Listede kritik bir başka isim ise, AKP'li eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler oldu.

Savcılığın, davaya bakan federal Hakim Richard Berman'ın 10 Nisan'da yaptığı istek sonucunda mahkemeye sunduğu ‘kurulan şebekeden mali çıkar sağlayanlar listesinde’ şu isimler yer alıyor;

Barış Güler

Egemen Bağış

Mohammad Reza Rajaeieh, a/k/a Mohammad Recai

Süleyman Aslan

Reza Zarrab

Zafer Çağlayan

“ŞEBEKEDEN MALİ ÇIKAR SAĞLAYANLAR LİSTESİNDE” ASIL YARGILANAN ATİLLA'NIN ADI YOK

New York Güney Bölge Federal Savcısı Geoffrey Berman tarafından bugün sunulan listede ise, davada yargılanan asıl isim, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın adı bulunmuyor. Reza Zarrab, geçen aralık ayında New York'ta gerçekleştirilen duruşmalar sırasında “itirafçı” olarak verdiği ifadede, Mehmet Hakan Atilla'nın kendisinden rüşvet almadığını açıklamıştı.

SAVCILIK KRİTİK BİLGİYİ DİPNOTTA VERDİ;

“BU LİSTE DURUŞMALARDA ORTAYA ÇIKAN İSİMLERDEN OLUŞTU. SAVCILIK ŞEBEKEYE MENSUP OLAN VE İŞİNİ KOLAYLAŞTIRAN BAŞKA İSİMLERİ DE SORUŞTURUYOR…”

Savcılık dilekçesinde, mahkemeye Hakim Berman'ın isteği üzerine verilen şebekeden çıkar sağlayan kişiler ve kurumlar ile şebekenin işini kolaylaştıranlar listesine, çok kritik bir de dipnot koydu.

Dipnotta, dilekçede yer alan isimlerin, Aralık ayında görülen duruşmalarda ortaya çıkan isimler olduğu vurgulandı, şebeke üyesi başka isimler ve bunların faaliyetlerini kolaylaştıranlar hakkında Savcılık soruşturmasının ise devam etmekte olduğu vurgulandı. Dipnotta aynen şöyle denildi; “savcılık olarak, sunduğumuz liste duruşmada adı geçenlerden oluşuyor. şebekeye mensup başka isimler, şebekenin işini kolaylaştıranlar hakkında ise soruşturma devam ediyor” denildi.

ŞEBEKENİN ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Savcılık cevabi yazısında, Zarrab'ın kurduğu ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme şebekesinin faaliyetlerini gerçekleştiren kurumların listesi de ayrı bir başlık olarak yer aldı. Bu başlıkta, Halkbank ile birlikte Zarrab'a ait şirketlerin adları yer aldı. Liste dilekçede şöyle yer aldı;

Halbank Royal Holding, including its subsidiaries and/or front companies Royal Denizcilik ve Endustriyei Madenler, Safir Altın Ticaret Ithalat ihracat, Volgam Gıda, Mars Kıymetli Madenler ve Gıda, Centrica General Trading, Atlantis Capital General Trading, Durak Döviz, Duru Döviz, Tasbasi Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret, ve diğerleri.

KURULAN ŞEBEKEDEN ÇIKAR SAĞLAYAN İRAN KURUMLARI VE BANKALARI

Savcılığın dilekçesinde kurulan yaptırımları delme şebekesinden çıkar sağlayan İran kurum ve bankalarına da ayrı ayrı başlıklar açıldı. Bunlar şöyle sıralandı;

Halkbank'ta fonları bulunan İran kurumları;

İran İslam Cumhuriyeti hükümeti

İran Merkez Bankası

İran Ulusal Petrol Şirketi

İran Ulusal Gaz Şirketi

Naftirian ticaret şirketi

Şebekenin faaliyetlerini kolaylaştıran İran Bankaları ve bu bankalara bağlı şirketler;

Credit Institution for Development

Eghtesad Novin Bank

Bank Keshavarzi

Bank Parsian

Bank Pasargad

Bank Saman

Bank Sarmayeh, including its front company Toseh Tejarat

