Son dakika gelişmesi… Soğuk Savaş sesleri geliyor

Rusya'nın İngiltere'deki eski Rus ajanı Skripal'i zehirleyerek suikast düzenlediğine dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Rusya ile Dünya ülkeleri arasındaki gerilim büyüyor. Bugün, Almanya Rus diplomatların sınır dışı edileceğini aktardıktan sonra ABD de 60 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Rusya ile İngiltere arasında başlayan “casus” ve “suikast” tartışmalarına Dünya devleri de müdahil oluyor. İngiltere’nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı ve kızının zehirlenmesinin ardından bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün ABD başta olmak üzere 14 ülke Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karar verdi.

Geçen hafta İngiltere’nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından bugün Almanya, Polonya ve ABD’den açıklamalar geldi. Almanya 4 Rus diplomatı sınır dışı ederken, Fransa 4 diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi.

Peş peşe gelen açıklamalar arasında Çekya Başbakanı Babis’inki de dikkat çekiciydi. Babis, 3 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıklarken Ukrayna’dan da bir açıklama geldi. Ukrayna lideri Poroşenko, 13 Rus diplomatı, İngiltere ile yaşanan gerilim dolayısıyla sınır dışı etme kararı aldıklarını duyurdu.

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Çekya’dan yapılan açıklamada Rus diplomatlara 1 Nisan’a kadar süre verildiği aktarıldı. Litvanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada da 3 Rus diplomat sınır dışı edilirken, 44 kişinin de ülkeye girmesine yasak konuldu. Letonya tarafından yapılan açıklamada da 1 Rus diplomatın sınır dışı edildiği açıklandı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından, “AB ülkeleri Salisbury saldırılarına karşı İngiltere’nin yanında yer alıyor ve Rus diplomatları sınır dışı ewderek, Rus vatandaşlarını kara listeye alıyor” mesajını paylaştı.

ABD, RUS TEMSİLCİĞİNİ DE KAPATIYOR

Açıklamaların en serti ise ABD’den geldi. Seattle’daki Rusya temsilciliğini kapatma kararı alan ABD 60 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini duyurdu. ABD’nin Seattle’daki temsilciliği kapatma kararı olarak, “Askeri tesislere yakın olması” gösterildi.

Bu açıklamaların ardından Hollanda ve Estonya’dan da Rus diplomatların sınır dışı edilme kararının geldiği açıklandı. Hollanda Başbakanlık Ofisi’nden gelen açıklamalarda Salisbury’de yaşanan suikastın ardından iki Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiği açıklandı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Den Haag’taki Rus Büyükelçiliği’nde görevli 2 diplomatın 2 hafta içerisinde sınır dışı edileceğini aktardı. Estonya’da ise Rus Savunma Ataşesi’nin sınır dışı edildiği duyuruldu.

RUSYA: HATA EDİYORLAR

Bu gelişmelerin ardından Moskova’dan çok sert bir yanıt geldi. Yaklaşık 60 diplomatının ABD tarafından sınır dışı edilmesine yanıt veren Moskova, en az 60 ABD diplomatının sınır dışı edileceğini açıkladı. Rusya’nın Washington Büyükelçisi de RIA’ya konuştu. Rusya Büyükelçisi, “ABD, Rusya ile çok az kalan ilişkisini yok ediyor” dedi.

Bulgaristan’ın Varna kentinde bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği’nin İngiltere’nin yanında olduğunu ve zehirlenmeden Moskova’yı sorumlu tuttuklarını açıklayan Tusk, “Şimdiden 14 üye ülke Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karar verdi. AB çerçevesinde yaptırımların uygulanması gibi başka kararlar alınması da gündemde” dedi.

Öte yandan bir açıklama da Danimarka’dan geldi. Danimarka’da gazetecilerle konuşan Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, 2 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. Rusya’ya karşı diğer ülkelerle birlikte ekonomik yaptırımların da uygulanabileceğini dile getiren Samuelsen, diplomatların 1 hafta içerisinde Danimarka’yı terk edeceğini ifade etti.

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