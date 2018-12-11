Fransa’da Noel pazarına silahlı saldırı

Fransa'da salı akşamı Noel pazarına yapılan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Saldırıdan IŞİD'in sorumlu olduğu düşünülüyor. Fransız makamları, saldırganın kimliğinin belirlendiğini ve polisin bu kişinin peşinde olduğunu belirtti.

Yerel itfaiye görevlilerinin Reuters’a verdiği bilgiye göre, dün akşam Fransa’nın Almanya sınırındaki Strasbourg kentinde silahlı saldırı yaşandı. Fransa İçişleri Bakanı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Noel için kurulan pazar alanı yakınlarında yaşanan silahlı saldırı akıllara IŞİD’in Fransa ve Avrupa’da daha önce gerçekleştirdiği saldırıları getirdi. Görgü tanıklarından birinin gazetecilere aktardığı, “Silah sesleri vardı ve insanlar heryere koşuyordu” açıklaması olay yerinde yaşanan paniğin boyutlarını yansıtırken Cumhurbaşkanı Macron’un durumdan haberdar edildiği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Fransa Ekoloji Bakanı Rugy, Strasbourg’daki insanlara birlik ve destek çağrısında bulundu. Bakan, “Desteğimiz güvenlik güçlerimizle. Fransız halkını korumak için azimli bir şekilde birleştik” dedi. Yerel polis gücü kimliği belirlenen saldırganın sabıkalı olduğunu söylerken saldırganın peşinde olduklarını belirtti. Polis çevredekilere evlerinizden çıkmayın uyarısında bulundu. Fransız istihbarat birimleri ise şüphelinin daha önceden ülkedeki potansiyel terör zanlıların arasında listelendiği açıklandı. Fransa’da daha önceki IŞİD saldırılarında 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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