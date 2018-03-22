Sürücüsüz Uber aracı yayayı böyle ezmiş

Son dönemin dikkat çeken uygulamalarından Uber'in ABD'de test sürüşüne çıkan insansız aracı geçtiğimiz günlerde üzücü bir haberle gündeme gelmişti. İnsansız Uber aracı karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarpmış ve bu kaza tartışma başlatmıştı. ABD polisi kaza anının görüntülerini paylaştı.

Bir süredir gündemde olan Uber’in ABD’de test sürüşüne başlattığı insansız aracın karşıdan karşıya geçen bir yayayı ezmesi büyük bir tartışmayı beraberinde getirmişti. Arizona’da yaşanan kaza sırasında hız sınırına uymasına rağmen karşıdan karşıya geçen yayaya çarpan Uber aracı, 49 yaşındaki Elaine Herzberg’in ölmesine sebep olmuştu.

Phoenix New Times gazetesinin haberinde aracın yavaşlamadığı ifade edilirken, araç içerisinde bulunan Rafaela Vasquez’in de görüntüleri yayınlandı. Tempe’de meydana gelen kaza hakkında soruşturma başlatılırken Uber sözcüsü Wall Street Journal’a konuştu. Sözcü, “Bu video çok üzücü ve Elaine’in yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Araçlarımızın test sürüşüne ara verildi ve yerel, eyalet ve federal yetkililerle iletişim halindeyiz” açıklamasını yaptı.

Uber’in açıklamasında Herzberg’in daha önce uyuşturucu suçlarından hapis yattığı ve dikkatsizce yola çıktığı ifade edildi.