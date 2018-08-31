Devlet üniversitesinde hangi bölümler boş kaldı? Bu bölümler ek yerleştirmede öğrenci bekliyor…

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, boş kontenjanlar ve üniversitelerin doluluk oranları da belli oldu. Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, devlet üniversitelerindeki en fazla boş kalan bölümleri, popüler bölümlerin boş kontejanlarını ve doluluk oranlarını sozcu.com.tr’yle paylaştı. Ek yerleştirmede boş kontenjanların ne kadarı dolacağı merak konusu...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları günün ilk saatlerinde açıklanırken, gözler üniversitelerin boş kontenjanlarına çevrildi. Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, üniversitelerin boş ve dolu olan kontenjanlarını sıraladı. Tüm üniversitelerde toplamda 180 bin 360 boş kontenjan kaldığını ve doluluk oranının yüzde 82.6 olduğunu söyleyen Ünsal, “Devlet üniversitelerinde 131 bin 955 boş kontenjan var ve doluluk oranı yüzde 84.7 oldu. Vakıf üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 75.8 olurken, 37 bin 839 boş kontenjan bulunuyor. Kıbrıs üniversitelerinde boş kontenjan sayısı 9 bin 623 olurken, doluluk oranı yüzde 45.9'da kalmış. Yani yarısı boş kalmış. Yabancı üniversitelerde ise 843 boş kontenjan var ve doluluk oranı yüzde 43.9” dedi.

Bu arada bir dönem en popüler bölümler olan iktisat ve işletme fakültelerine öğrencilerin artık ilgi göstermediği ortaya çıktı.

Salim Ünsal, devlet üniversitelerinde en çok boş kalan lisans bölümlerini şöyle sıraladı:

AÇIKÖĞRETİM BOŞ KALDI

Açıköğretim Fakültesi'nin de genellikle boş kaldığını söyleyen Ünsal, “Bölümlerde doluluk oranları yüzde 70-80 oranında boşluk var” dedi.

Ünsal devlet üniversitelerindeki popüler bölümlerdeki boş kontenjanları ve doluluk oranlarını şöyle sıraladı: