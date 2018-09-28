100 bin TL’ye kim ne kadar faiz veriyor?

Bankaya giderseniz faiz yüzde 24, internetten vadeli mevzuatınıza uygulanan faiz ise yüzde 19’un altında olabiliyor. Birikimini değerlendirmek isteyen vatandaş bankaya giderek daha yüksek faiz alıyor. 9 banka gezip sizler için faiz oranlarını toparladık...

Yatırımını faizde değerlendirmek isteyenler için tek tek şubelere giderek faiz araştırması yaptık. Kamu bankaları düşük faiz verirken, özel bankalar yüksek faiz ile öne çıktı.

BANKAYA GİTMEK DAHA KARLI

100 bin TL için en düşük aylık getiri 1015 TL olurken en yüksek getiri 2 bin 82 TL oldu. Aylık vade oranı ise en düşük yüzde 23 ile Garanti Bankası'na ait iken genel olarak bankalar 100 bin TL için yüzde 24 faiz veriyor. Bankalar, 100 bin ila 250 bin TL arasında genel olarak aynı oranda faiz verirken elinizdeki para 1 milyon TL olduğunda ayda yüzde 36'ya kadar yükselen faiz oranları ortaya çıkıyor. Bankaların şubelerine gitmezseniz internet üzerinden bankaların verdiği oranlar yüz yüze görüşmeye oranla düşük kalıyor. Örnek vermek gerekirse şubesine gittiğimiz bir banka 100 bin TL için yüzde 24 faiz verirken, bankanın internet sitesinde oran yüzde 19 olarak veriliyor.

YILLIK DEĞİL AYLIK TERCİH EDİN

Bankalara yapacağınız ziyaretlerde gişe işlemleri yerine bireysel müşteri temsilcisi için sıra alın. Gişe sırası beklemeden hızlıca görüştüğümüz ‘bireysel portföy yöneticisi' unvanını taşıyan yetkililer size özel farklı seçenekler oluşturuyor. Bizim ziyaret ettiğimiz on bankada da uzun sıralar beklemedik. Yine 100 bin TL için vadeli hesap açmak istediğimizi belirtiğimiz yetkililer 12 ay vadeli hesabın getirisinin aylık vadeden daha düşük olduğunu belirtti. Örnek vermek gerekirse 32 günlük vadede vade sonu getiri 2 bin TL olurken 100 bin TL için 12 ay vadeli hesapta yıl sonu toplam getiri 22 bin TL oluyor. 12 aya böldüğümüzde bin 833 TL aylık getirisi oluyor.

KATILIM BANKALARI AZ VERİYOR

Yatırım araştırmamıza katılım bankalarını da dahil ettik. Bu kapsamda 100 bin TL birikimi olan biri için katılım bankalarının önerdiği aylık kazanç bin 15 ila bin 125 TL arasında değişiyor. Albaraka katılım bankası bin 15 TL aylık kazanç önerisi verdi. Kuveyt Türk Katılım Bankası ise 32 gün vade için katılım karı olarak bin 215 TL önerdi. Vakıf Katılım ise aynı meblağ için bin 15 TL ile en düşük kar payı veren banka oldu.