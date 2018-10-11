Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

36 yıllık büyük lojistik firması konkordato ilan etti

Otomobil yan sanayi parçaları taşımacılığı yapan 36 yıllık KSN Nakliyat konkordato ilan etti. 138 kişinin çalıştığı Gebze merkezli şirket için üç ay mühlet verildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Karayel ödeme alamadıkları için konkordato ilan ettiklerini söyledi.

Derin GÖKÇE
android-time 12:11 11 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
36 yıllık büyük lojistik firması konkordato ilan etti
Otomobil yan sanayi parçaları taşımacılığı yapan 36 yıllık KSN Nakliyat konkordato ilan etti. 138 kişinin çalıştığı Gebze merkezli şirket için üç ay mühlet verildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Karayel ödeme alamadıkları için konkordato ilan ettiklerini söyledi.

Kur dalgalanmasından en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de lojistik sektörü… 1982 yılında Trabzon’da kurulan ve otomotiv devlerine lojistik destek sağlayan KSN Lojistik A.Ş, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato ilan etti.

KSN’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkemenin 2 Ekim 2018 tarihli kararına göre, Kamuran Soylu, Canan Yaş, hukukçu Zekeriya Işık geçici komiser heyeti olarak atandı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının  24 Aralık 2018 günü yapılacağı belirtildi.

TAHSİLAT PROBLEMLERİ OLDU

Müşterilerinden kaynaklanan tahsilat problemleri olduğunu söyleyen KSN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Karayel sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, ” Aslında bu süreci kendi içimizde kapalı devre götürmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi tamamen piyasa koşulları nedeniyle  bazı müşterilerimizde tahsilat problemleri oldu.”dedi.

KSN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Karayel

KSN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Karayel

Bir diğer neden olarak ise banka faizlerini gösteren Orkun,” Lojistik piyasasının neredeyse çek vadesiyle çalışan bir piyasadır.  Geçmişte yüzde 15 ile kullandığınız kredileri bugün yüzde 45 ile kullanmaya başladık. Artan maliyetler bizi çok fazla zorlamaya başladı. Bu konkordatonun da iyi niyetli dürüst şirketler için bir avantaj olduğunu da görünce faaliyetlerimize aynı şekilde devam edebilmek ve tedarikçilerimizi de mağdur etmemek için böyle bir karar aldık. Normal faaliyetimizi de aynı şekilde devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

BORÇLARI DÜZGÜN ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK İÇİN BU SÜRECE GİRDİK

Firmada toplam 138 personel çalıştığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Karayel, “Biz konkordatoyu borç ödemeyelim diye değil faaliyetlerimizi düzgün devam ettirelim diye ilan ettik. Bankalarla olan borçlarımızı da düzgün bir şekilde yapılandırmak için bu sürece girdik.” dedi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 12:2111.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar