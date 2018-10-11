36 yıllık büyük lojistik firması konkordato ilan etti

Otomobil yan sanayi parçaları taşımacılığı yapan 36 yıllık KSN Nakliyat konkordato ilan etti. 138 kişinin çalıştığı Gebze merkezli şirket için üç ay mühlet verildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Karayel ödeme alamadıkları için konkordato ilan ettiklerini söyledi.

Kur dalgalanmasından en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de lojistik sektörü… 1982 yılında Trabzon’da kurulan ve otomotiv devlerine lojistik destek sağlayan KSN Lojistik A.Ş, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato ilan etti.

KSN’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkemenin 2 Ekim 2018 tarihli kararına göre, Kamuran Soylu, Canan Yaş, hukukçu Zekeriya Işık geçici komiser heyeti olarak atandı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 24 Aralık 2018 günü yapılacağı belirtildi.

TAHSİLAT PROBLEMLERİ OLDU

Müşterilerinden kaynaklanan tahsilat problemleri olduğunu söyleyen KSN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Karayel sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, ” Aslında bu süreci kendi içimizde kapalı devre götürmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi tamamen piyasa koşulları nedeniyle bazı müşterilerimizde tahsilat problemleri oldu.”dedi.

Bir diğer neden olarak ise banka faizlerini gösteren Orkun,” Lojistik piyasasının neredeyse çek vadesiyle çalışan bir piyasadır. Geçmişte yüzde 15 ile kullandığınız kredileri bugün yüzde 45 ile kullanmaya başladık. Artan maliyetler bizi çok fazla zorlamaya başladı. Bu konkordatonun da iyi niyetli dürüst şirketler için bir avantaj olduğunu da görünce faaliyetlerimize aynı şekilde devam edebilmek ve tedarikçilerimizi de mağdur etmemek için böyle bir karar aldık. Normal faaliyetimizi de aynı şekilde devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

BORÇLARI DÜZGÜN ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK İÇİN BU SÜRECE GİRDİK

Firmada toplam 138 personel çalıştığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Karayel, “Biz konkordatoyu borç ödemeyelim diye değil faaliyetlerimizi düzgün devam ettirelim diye ilan ettik. Bankalarla olan borçlarımızı da düzgün bir şekilde yapılandırmak için bu sürece girdik.” dedi.