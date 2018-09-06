Ankara’da suya indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna su faturalarında indirim kararı aldıklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkentlilere su faturalarında indirim müjdesi verdi. Tuna, vatandaşın günlük hayatında birinci derecede önemli olan konulara öncelik gösterdiklerini belirterek, su faturalarında yüzde 17'lik indirim yapacaklarını açıkladı. Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde suya yapılan zamlar nedeniyle Ankara en pahalı su kullanan şehir olmuştu.

Göreve geldikten sonra önce mandıraların yoğun olduğu 16 ilçede su indirimine gittiklerini belirten Tuna, konut ve işyeri dahil tüm aboneler için de bir indirim yapılması konusunda uzun süredir çalıştıklarını belirterek, vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik kararlar almaya özen gösterdiklerini söyledi. Tuna, su indirimine ilişkin Başkanlık yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu ay yapılacak toplantısında karara bağlanacağını belirterek şöyle dedi:

“Son dönemde dış etkenli ekonomik baskılar nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek, onları biraz olsun rahatlatmak için ve sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak su faturalarında indirim kararı aldık. Meclis'te bu yönde karar alacağız. 17 Eylül'de okulların açılacağı günden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 17'lik bir indirim yapıyoruz. Hesaplamalarımızla ancak bu kadar indirim yapabiliyoruz. Bir motivasyon ve katkımız olsun istiyoruz. İndirim konut ve işletmeler tüm aboneleri kapsıyor ve merkez dahil 25 ilçenin tamamında indirim uygulayacağız”