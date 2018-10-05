‘Ben ekmeği 2 TL’den satacağım isteyen alır istemeyen almaz’

Vatandaş, bakkallar ve fırınlar ekmek konusunda ne yapacaklarını şaşırdı. Halkın geliri gittikçe daralırken vatandaş 1.5 TL'den ekmek almaktan şikayetçi. Fırıncılar ise maliyetlerin yükseldiğini söylüyor. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, "4 yıldır zam yapmıyoruz. Ben ay başında ekmeği 2 liradan satmaya başlayacağım. İsteyen alır istemeyen almaz. Satılmazsa kapatır giderim" diyor.

Fırıncıların ekmeğe zam talebi devam ediyor. Ankara’dan sonra birçok ilde 1.50 TL’ye çıkan ekmeğin fiyatı geri alındı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Vasip Şahin; “250 gram ekmek 1.25 TL. 200 gram ekmek 1 TL olarak satılacak. Fiyatta değişiklik yok. Ticaret Odası’na bağlı fırınlar da ekmeği 1.50 TL’ye satamayacak.” dedi.

‘MALİYET FARKI 40 BİN TL’

Bayrampaşa’da 16 yıldır fırıncılık yapan Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar ise karara sert tepki gösterdi. Kolivar, Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada ‘Bir ekmeğin maliyetinde 30 kalem mal var. 2017-2018 arasında günlük 3 bin ekmek yapan bu fırında ekmek maliyet farkı 40 bin TL. 4 yıldır zam yapmıyoruz. Doğalgaza, elektiriğe zam gelmiş. Şimdi bize zam yapmayın diyorlar. Ben ekmeği 2 liraya mal edip, 1 liraya vatandaşa yedirmeye mecbur değilim. Şimdi bize zam yapmayın diyorlar. Burada 11 çalışanım var. Onların parası benim cebimden çıkıyor” diye konuştu.

”MALİYETİMİZ AYDA 118 BİN 90 TL”

Günlük 3 bin adet ekmeğin ayda 118 bin 90 TL’ye mal olduğunu belirten Kolivar; ”Yönetim önce bin 500 tane ruhsatsız fırını kapatsın, sanayi bölgesinde olması gereken ama şehrin içinde olan fırınları yani kombineleri hizaya getirsin, halk ekmeği kapatsın.O zaman benim fırınımdaki kapasite 2 katı artacak. O zaman gerekirse ilçemdeki durumu kötü olduğu tespit edilen vatandaşlara ücretsiz etmek bile satarım.” dedi.

”KİMSE BİZİM ÜZERİMİZE GELMESİN”

Zam yapılmamasına tepki gösteren Cihan Kolivar ; ”Ben ay başında ekmeği 2 liradan satmaya başlayacağım. İsteyen alır istemeyen almaz. Satılmazsa kapatır giderim. Fırıncıların hepsi çok zor durumda. Kimse bizim üzerimize gelmesin artık. Bizim aile hayatımız bitmiş, özel hayatımız bitmiş. Tatilimiz yok, gecemiz gündüzümüz yok. Patlamak üzereyiz. Dün gece Vali emir verdi diye zabıtalar gezmiş denetleme yapmış. Beni Vali bağlamıyor. Vali benim ortağım olur, bir kamyon un yollar, maya yollar, işçilerin ücretini öder ben o zaman valiliği dinlerim.” diye konuştu.