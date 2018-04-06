Doğan Medya 916 milyon dolara satıldı

Doğan Holding, medya iştiraklerinin satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Demirören Grubu, 916 milyon dolara Hürriyet, Posta , Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yayın kuruluşunun sahibi oldu

Doğan Grubu sahibi olduğu Doğan Gazetecilik, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan TV Holding, Doğan Haber Ajansı, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Doğan Media International GmbH ve Mozaik İletişim Hizmetleri’ndeki paylarının tamamını 916 milyon dolara Demirören Grubu’na devretti.

Akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda Doğan Holding tarafından yayınlanan açıklamaya göre Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile yapılan pazarlıklar neticesinde;

– Doğan Gazetecilik 132 milyon dolara

– Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 155 milyon dolara

– Doğan TV Holding 599 milyon 674 bin dolara

– Doğan Haber Ajansı 5 milyon dolara

– Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri 7 milyon dolara

– Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş 12 milyon 751 bin dolara

– Doğan Media International GmbH 4 milyon 42 bin dolara

– Mozaik İletişim Hizmetleri 532 bin dolara el değiştirdi.

PEŞİN ÖDENECEK

Doğan Grubu ile Demirören arasında yapılan anlaşmaya göre 916 milyon dolarlık satış bedeli peşin ödenecek. Daha önce 50 milyon dolar kapora veren Demirörenler ilk etapta 228 milyon dolar kısmı yatıracak, hisse satış ve devir işleminin tamamlanmasının ardından kalan miktarı transfer edecek.

RADYOLAR İÇİN ALIM OPSİYONU

Ayrıca, Doğan Holding, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye 104.0 frekansından yayın yapan Radyo D ve 92.5 frekansından yayın yapan CNN Türk Radyo’nun, yayın lisans haklarının 3 milyon dolar bedel üzerinden alım hakkı opsiyonu tanıdı.