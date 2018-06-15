Dolarda flaş hareketlilik! Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL kuru, Avrupa Dolar/TL kuru, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran toplantısı sonrasında gün içi kayıplarını geri aldı. Dolar/ TL saat 10:00 itibari ile 4,75 TL'yi aştı.

Dolar/TL bu sabah 4,76 ‘yı aştı. Ancak şuan dolar 4,7409 TL seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise 5,49 seviyelerinde seyrediyor.

‘ABD'DE ŞAHİNLİK VAR'

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, piyasada yeni bir haber akışı veya açıklama olmadığını ancak gelişmekte olan ülkeler genelinde gevşeme gözlendiğini söyleyerek, “Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı zaten satın alınmıştı ama hem projeksiyonlar hem de ABD ekonomisine yönelik tonlamada şahinlik var. Açıklamalar piyasada ani bir reaksiyon yaratmadı. Bu beklenti daha önce yayılarak fiyatlara yansımış olabilir ya da piyasa bugünkü ECB toplantısını bekliyor olabilir. ECB'nin varlık alım programının ne zaman sonlanacağına dair bir tarih vermesi bekleniyor” dedi.