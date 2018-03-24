Ünlü giyim firmalarından birinin patronunun Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki lafları gündem oldu. Patron son ekonomik durumu değerlendirirken, "Donumuza kadar ipotekliyiz. Bırakın dünya markası olmayı kıçımızı nasıl kurtaracağız şu an buradayız" dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi ikinci gününe girerken ünlü bir tekstil patronunun sözleri zirveye damgasını vurdu. Patron, Türkiye’den dünya markası çıkmasının zor olduğunu belirterek, “Donumuza kadar ipotekliyiz. Bırakın dünya markası olmayı kıçımızı nasıl kurtaracağız şu an buradayız” dedi.

Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim ise, hükümetin Turquality (ekonomik tanıtım programı) kararını eleştirerek, “Devletin aldığı kararlarda istikrarlı olması gerekiyor. Değiştirmemesi gerekiyor. Başta Turquality 5 yıldı şimdi tek ülkeyle sınırlıyor ve başının çaresine bak deniyor. Ekonomi Bakanlığı'nın tekrar bu kararı göz den geçirmesin de fayda var. Yola çıkıyorsunuz birden karar değişiyor” diye konuştu.

‘ENFLASYON VE FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK’

Öte yandan zirvede bugün uluslararası ekonomi camiasında tanınmış bir isim olan Şili Merkez Bankası eski Başkanı Jose De Gregorio konuştu. Gelişen ülkelerin merkez bankaları için önümüzdeki dönemde belirginleşen iki önemli zorluğa dikkat çekti: enflasyon ve finansal istikrarsızlık.

Uludağ Ekonomi Zirvesi´nde McKinsey Türkiye Genel Müdürü Özgür Tanrıkulu moderatörlüğünde gerçekleşen Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Geleceği adlı oturumda konuşan Şili Merkez Bankası eski Başkanı De Gregorio şu açıklamaları yaptı:

“İki büyük zorluk var: enflasyon ve finansal istikrarsızlık.

“Şu anda Brezilya´da realin değeri çok düştü; enflasyon duruldu.

“Şu anda Latin Amerika genelinde büyüme yüzde 3.0 civarında.

“Şili 1999´dan sonra rekor büyümeler gördük sonrasında ise yüzde 4.0 ortalamasında.

“1999´da satın alma paritesine göre ABD GSYH´sinin yüzde 24´üydü şimdi yüzde 42´si.