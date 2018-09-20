Evde bakım aylığı, evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkesin almak için başvurabildiği bir ödenektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına evde bakım parası ödeniyor? Evde bakım aylığı ne kadar oldu? Temmuz 2018 evde bakım aylığı tutarları ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere Devlet evde bakım aylığı ödüyor. Bakıma muhtaç olan vatandaşların kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen evde bakım aylığı ne kadar oldu? Temmuz 2018 evde bakım aylığı tutarları… Hepsi ve daha fazlası için haberimize göz atmanız yeterli…

Evde bakım aylığı için gerekli şartları yerine getirenlere aylık bin 27 lira maaş bağlanıyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar da bu maaşı alabilmektedir.

2018 YILINDA EVDE BAKIM MAAŞINA ZAM GELDİ

Evde bakım aylığından şu ana kadar yaklaşık 800 bin kişi yararlandı. 1 Ocak 2018 itibari ile zamlanan evde bakım aylığı Ocak 2018’de bin 68 lira oldu. Temmuz 2018’de ise bin 105 liraya çıktı. Evde bakım aylığının Ocak 2019’da bin 149 lira, Temmuz 2019’da ise bin 207 lira olması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Ağır engelliler için alınan evde bakım maaşı kişi başı 2018 yılı gelir oranı 967,27 TL’dir. 2018 yılında 2022 sayılı yasada engelli zamlı maaşları şöyle oldu;

– Raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL

– Raporu yüzde 70’den yukarı olanlar bin 845 TL

2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018

– 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL,

– 2018 Ağustos-Aralık arası bin 179 TL