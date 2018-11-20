İBB’nin 2019 bütçesi 23,8 milyar lira!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi 23 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi. Bütçenin 3 milyar 200 milyon lirası borç ile denkleştirilecek. CHP, “Bu bütçe, ‘faiz lobisine’ teslimiyet bütçesidir” diyerek karşı oy kullandı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, adaylığı ile ilgili de, “Biz her yerde hizmet edebiliriz. Başakşehir, İstanbul dışı, Anadolu vesaire…” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kasım ayı oturumunda 2019 yılı bütçesi görüşüldü. Meclise bütçeyi sunan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, bütçenin 23.8 milyar lira olduğunu belirterek, bütçede 3 milyar 200 milyon lira net borçlanma öngördüklerini ifade etti. Uysal, borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın önemli bir bölümünü raylı sistem yatırımları için kullanacaklarını dile getirdi. Bütçenin geçen yıla göre yüzde 18,41 arttığını kaydeden Uysal “Belediyemize bağlı kuruluşlar, yani İETT ve İSKİ ile birlikte toplam bütçemiz 34 milyar 801 milyon liraya ulaşıyor. Ayrıca 28 iştirak şirketimizin toplam cirosu da 24 milyar lira civarındadır“ dedi. Bu bütçenin 11 milyar 300 milyon lirasının yatırıma ayrıldığını kaydeden Uysal, yatırımda da en büyük payı 6 milyar 117 milyon lira ile ulaşımın aldığını söyledi.

İLGİLİ HABER Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, MHP'den istifa etti, ilk tepki geldi

1 MİLYAR 114 MİLYONLUK FAİZ

Uysal'ın ardından CHP grubu adına Meclis Üyesi Tonguç Çoban konuşma yaptı. Çoban, 3 milyar 200 milyon TL'lik borcu eleştirerek “2017 sonunda İBB'nin borç stoku 14,2 milyar TL idi. 2018'de alınan borçla birlikte şu an itibariyle toplam borç stokunun 17 milyar TL civarında olduğunu tahmin ediyoruz. 2019'daki ilave borçlanmayla, yıl içinde yapılacak geri ödemeleri düşsek bile borç stoku 20 milyar TL'yi aşacak” diye konuştu. 2019 gider bütçesi içinde faiz giderinin 1 milyar 114 milyon 507 bin TL olduğunu açıklayan Çoban “Bu bütçe, “faiz lobisi”ne teslimiyet bütçesidir” dedi. Yol Bakım Daire Başkanlığı'nın bütçesinin yüzde 50 artışla 1 milyar 516 milyon TL'ye çıktığını vurgulayan Çoban “Yani İBB, ‘halka şirin gözükmek için yollara asfalt dökmeye, kaldırım yapmaya, parke taşı döşemeye devam edeceğim' demektedir. Tam seçim öncesi asfalt, yol ve kaldırım bütçesinin yüzde 50 artması da ayrıca manidardır” dedi. Çoban konuşmasında ayrıca CHP'li belediyelere kaşıkla AKP'li belediyelere kepçe ile yardım yapıldığını özellikle de Başakşehir Belediyesi'ne İBB'nin çok fazla yardım yaptığını belirterek “Tekrar Başakşehir'den aday olmayı mı düşünüyorsunuz” diye sordu. CHP'li Meclis Üyesi Gökhan Yüksel de Uysal'ın Kurban Bayramı'nda kendi reklamını yapmak için 9 milyon lira harcayarak tüm vatandaşlara kartpostal göndermesini eleştirdi. Konuşmaların ardından bütçe için 142 kabul, 76 hayır oyu ile kabul edildi.

HER YERDE HİZMET EDERİZ

Oylamanın andından tekrar kürsüye gelen Mevlüt Uysal eleştirilere yanıt verdi. Uysal adaylığı ile ilgili “Biz her yerde hizmet edebiliriz. Başakşehir, İstanbul dışı, Anadolu vesaire.. Hizmet için varız. O konuda sıkıntımız yok” açıklaması yaptı.

İLGİLİ HABER CHP, Bursa'daki belediye başkan adaylarını tanıttı

BİLSEYDİM RAKAMLARI YANIMDA GETİRİRDİM

9 milyon liralık davetiye ile ilgili de Uysal “Bu bilgi de tamamıyla yanlıştır. Eskiden bayramlarda önemli günlerde birbirimize mektup ve kartpostal gönderirdik. Biz de İstanbullulara, eski İstanbul’u anlatan nostaljik fotoğraflarla bayram tebriği gönderdik. Burada onunla uğraşmaya hiç gerek yoktur. Gönderdiğimiz sayı ve rakamlar belli. Eğer gündeme getirileceğini bilseydim rakamlarını çıkartırdım” dedi.

BAKIRKÖY SAHİLİNE LALE EKTİK

Uysal, “CHP’li belediyelere kaşıkla, AK Partili Belediyelere kepçe” ile destek verildiği eleştirileriyle ilgili de “İstanbul’u hiç dolaşmıyorsunuz her halde. Bakırköy sahilindeki laleleri, çiçekleri ve erguvanları hiç görmüyorsunuz. ‘Bir insana, 40 kez deli derseniz. Deli olur’ derler. Siz hep bunu söylerseniz, biz de hakikaten AKP'li belediyelere kepçe ile verirsek o zaman vay halinize” değerlendirmesi yaptı.