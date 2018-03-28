İşte alım gücünde yaşanan düşüş

Alım gücünde yaşanan düşüş rakamlara da yansıdı. TÜİK'den derlenen bilgilerle oluşturulan tablo sosyal medyada gündem oldu. 2006 ve 2018 yıllarında aynı parayla, aynı üründen ne kadar alındığının karşılaştırıldığı tablo alım gücünde yaşanan düşüşü gözler önüne serdi.

Yüksek enflasyon ve rekor seviyesinde seyreden döviz kurlarına bağlı olarak TL, değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Bu durum rakamlara bakıldığında da görülebiliyor. Dünya gazetesi yazarı Ömer Kadıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden TÜİK’ten derlediği bilgilerle hazırladığı bir tablo paylaştı. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Tabloda 2006 ve 2018 yıllarında 1 TL ile aynı üründen ne kadar alınabildiğini gösterildi. Kadıoğlu TL’de yaşanan değer kaybını ve vatandaşın alım gücünün ne kadar düştüğünü gözler önüne serdi. Örneğin 2006 yılında 1 TL (o dönemde 1 milyon TL’idi) ile 78 gram et alınabilirken 2018’de yine 1 TL ile 25 gram et alınabiliyor. İşte o tablo;