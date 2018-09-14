Japonya Prensi Türk iş dünyasıyla biraraya geldi

Prenses Akiko, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliği yaptığı törende iş dünyası ile bir araya geldi. Güler Sabancı törende, Japonya ile Sakıp Sabancı’nın başlattığı iş ilişkilerinin 1974’ten bu yana başarıyla devam ettiğini belirtti. Prenses Akiko ise, Türkiye’de kültürel çalışmalar yapan Prens Mikasa Vakfı için iş dünyasından destek istedi.

Japonya Altes Prensesi Akiko Türk iş dünyasıyla Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde düzenlenen törende bir araya geldi. Tören, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya Konsolosu Norio Ehara, Prens Mikasa Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sachihiro Omura, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Türkiye'de kültürel çalışmalar yapan Prens Mikasa Vakfı'nın faaliyetlerinin tanıtıldığı törende, Vakıf tarafından yürütülen Kaman Kalehöyük kazılarıyla ilgili güncel bilgiler de paylaşıldı. Prens Mikasa'nın desteğiyle 1985 yılında başlayan kazı çalışmaları, geçen yıl itibarıyla yeni kurulan Prens Mikasa Vakfı'nın destekleriyle sürdürülüyor.

Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin 130 yıl öncesine, Ertuğrul Fırkateyni'nin batmasına dayandığını hatırlatan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, törende yaptığı konuşmada, “Ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için ekonomik ilişkiler kadar diplomatik ilişkiler de elbette çok önemlidir. Ancak iki ülke arasında dostluk köprüsünü sağlamlaştıran, derinleştiren ise aslında kültür ve sanattır. Birbirimizin geçmişini ve bugününü anladıkça ilişkilerimiz güçlenir; ortak bir gelecekten bahsetmek ancak o zaman mümkün olabilir. Bu nedenle Türkiye ve Japonya'nın kültürlerini yakınlaştıran her adımı çok değerli buluyorum.

MİRAS GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

1985 yılında başlayan kazılar, Kaman'a sadece bir arkeoloji müzesi kazandırmadı; iki ülkenin dostluğu bir dünya mirasını gün yüzüne çıkardı. Geçtiğimiz yıla kadar Mikasa ailesinin destekleriyle süren kazı çalışmaları, artık Prens Mikasa Vakfı tarafından destekleniyor. Anadolu kültürleri ve arkeolojisi ile ilgili çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Vakıf, Kalehöyük'ün tarihini aydınlatmayı sürdürüyor. Şahsen Merhum Prens Mikasa'nın beni bu vakıfta Mütevelli Heyeti'ne kurucu üye olarak bizzat davet etmesinden onur duyuyorum. Altes Prenses Akiko'ya ülkemize ve dünya arkeolojisine verdiği destek için teşekkür ederken; onursal başkanlığını yürekten kutluyor ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Sabancı Topluluğu'nun Japonya ve Japon şirketleri ile ilişkilerinin 1974 yılına dayandığını hatırlatan Sabancı, “Sabancı Topluluğu'nun o zamanki lideri rahmetli Sakıp Sabancı ile Özdemir Sabancı ve Turgut Özal beraber ilk kez Japonya'ya gidiyorlar. Ve o dönemde başlayan iş ilişkilerimiz, güvendiğimiz ortaklıklarımız bugün hala başarıyla devam ediyor” dedi. Aynı zamanda Prens Mikasa Vakfı Mütevelli Heyeti'nde yer alan Sabancı, törenden önce gerçekleştirilen Mütevelli Heyeti toplantısına da katıldı.