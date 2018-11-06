Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Medikal firmalar 10 aydır kamudan ödeme alamıyor

Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası SEİS Başkanı Demir, medikal firmalarının yıl başından bu yana kamudan alacaklarını tahsil edemediğini açıkladı.

android-time 07:39 6 Kasım 2018
Haberler Ekonomi
Medikal firmalar 10 aydır kamudan ödeme alamıyor
Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası SEİS Başkanı Demir, medikal firmalarının yıl başından bu yana kamudan alacaklarını tahsil edemediğini açıkladı.

Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine göre, Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası SEİS Başkanı Demir, sadece 2017 alacaklarını, bu yıl içinde tahsil ettiklerini belirterek, “Bize bu alacaklarımızın vadesinde ödeneceği söylenmişti ama şu anda Ocak ayından bu yana üniversitelerden özellikle mal alımı yoluyla verilen malzemelerle ilgili herhangi bir ödeme yok. Hizmet alımı yapan arkadaşlar paralarını daha düzenli alabiliyor. Sağlık Bakanlığı da Şubat 2018’in yarısını ödedi, kalan dönemin ödemesini alamadık. Tıbbi malzemeler dolar kuru 3,5 lira iken verildi. Kur şu an da 6 lira seviyesinde ” diye konuştu.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 09:3406.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar