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Merkez Bankası’ndan yeni hamle

Merkez Bankası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da işlem yapacak. Yani vadeli işlemler borsası nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemi yapılabilecek.

android-time 12:19 31 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Merkez Bankası’ndan yeni hamle
Merkez Bankası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da işlem yapacak. Yani vadeli işlemler borsası nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemi yapılabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, banka bünyesinde gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanı sıra Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) da işlem gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

TCMB’nin VİOP nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım işlemleri yapılmasına ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, “Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul AŞ (BİST) nezdinde faaliyet gösteren VİOP’ta da işlem gerçekleştirilebilecektir.” ifadesine yer verildi.

AA- SOZCU.COM.TR

Son güncelleme: android-time 12:5931.08.2018
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