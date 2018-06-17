Meslek seçiminde yenilenebilir enerji ve sağlık gözde olacak

Robotların işlerimizin yarısını yapacağı öngörüsü gençleri ideal meslek arayışına yöneltti. ABD’deki çalışmaya göre, sağlık ve yenilenebilir enerji en gözde sektörler.

Nuray Tarhan-SÖZCÜ

Robotlar ve yapay zekanın yakın zamanda insanların işlerinin yüzde 45'ini yapabileceği öngörüsü, milyonlarca çocuğu ve genci en değerli ve ideal mesleği aramaya yöneltiyor. ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun yaptığı bir çalışma, 2026 yılına kadar en çok talep görecek meslekler hakkında bilgi veriyor. Küresel ısınmayla beraber dünyada yenilenebilir enerjiye olan talep sektördeki istihdamı artırırken, yaşlanan nüfus da sağlık personeline olan talebi artıracak. Öngörüye göre, yüzde 105'lik artışla ilk sırada güneş enerjisi teknisyenliği gelirken, onu yüzde 96'lık artışla rüzgar enerjisi teknisyenliği izliyor. Listenin ondan sonraki 3. basamağını ise evde bakım asistanlığı, kişisel bakım asistanlığı, doktor asistanlığı, hemşirelik gibi meslekler izliyor.

YETENEK GELİŞTİRİN

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın CEO'su Jack Ma, konferanslarında sık sık “Robotlar 2030'da 800 milyon işi elimizden alacaklar. Rekabet edebilmeleri için çocuklarımıza makinelerin öğrenebileceğinden farklı şeyler öğretmeliyiz” diyerek, bunları şöyle sıralıyor: Değerler, inanç, bağımsız düşünme, ekip çalışması, spor, müzik, resim.

OECD'nin yayınladığı son araştırma, küresel istihdamın neredeyse yarısının otomasyonla yok olabileceğini gösteriyor. Buna göre, 32 OECD ülkesinde istihdamın yüzde 14'ü otomasyon karşısında risk altındayken, en az yüzde 70 olasılıkla tamamen otomatikleşebilecek. Bizim imalat sektörü istihdamımız ise OECD'de en yüksek riske sahip ülkeler arasında Slovakya, Litvanya ve Yunanistan'ın ardından dördüncü sırada yer alıyor.

ADINI BİLMEDİĞİMİZ MESLEKLER

Boston Consulting Group'un yaptığı araştırma, şirketlerin gelecekte veri bilimi (yüzde 49), yazılım geliştirme (yüzde 48) ve programlama (yüzde 46) gibi niteliklere daha çok ihtiyaç duyacağını, makine operasyonları ve kas gücüyle yapılan işlere gereksinimin azalacağını gösteriyor. Bu sanayileşme dalgasıyla birlikte endüstriyel veri bilimciliği, robot koordinatörlüğü, veri güvenliği uzmanlığı, üç boyutlu (3D) yazıcı mühendisliği, veri analistliği gibi yeni meslekler ortaya çıkacak. Henüz adını bile bilmediğimiz diğer meslekler ise şöyle: Beyin nakli uzmanı, 3D yazıcıda organ üreticisi, kişisel mikrobiyo müdürü, sayborg tasarımcısı, uzay turizmi rehberi, uzay hemşiresi ve doktoru, android ilişki danışmanı, hafıza nakli uzmanı.

FİNLANDİYA HÜKÜMETİ İŞ BULMA ROBOTU ÜRETECEK

Son yıllarda daha çok robotların insanların işlerini elinden alacağından bahsediliyor. Oysa Finlandiya hükümetinin geliştirdiği robot sadece yeni bir iş bulmaya yardımcı olmayacak, aynı zamanda insanları mesleğinin unutulmaya yüz tutup tutmayacağı konusunda da uyaracak. Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı Genel Müdürü Olli-Pekka Heinonen, geliştirilecek pilot sistemin sürdürülebilir istihdam için vatandaşların yeni yetenekler geliştirmeleri için bir algoritma kullanacağını söyledi. Sistem işe yararsa, hükümet ülkenin 2.5 milyonluk istihdamının geleceği konusunda endişelenmek zorunda kalmayacak.

MUHARREM İNCE DE GENÇLERE VADEDİYOR

Araştırmada, geleceğin mesleğine yön verecek gelişmeler ise şöyle sıralanıyor: İnsansı robotlar, yapay zeka, nanoteknoloji, biyomedikal mucizeler, gelişmiş genomlar, 3D yazıcı, artırılmış gerçeklik ile insan ve makinenin birleşimi. Bu tanımlar CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin gençlere sunduğu vaatler arasında da yer alıyor. Mitinglerinde gençlere “aş ve iş” vadeden İnce, bunun yollarını sıralarken de en çok nanoteknoloji, uzay mühendisliği- madenciliği, kuantum bilgisayar, yenilenebilir enerji, endüstri 4.0, yapay zeka, e-ticaret ve inovasyona işaret ediyor.