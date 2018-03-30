Migros Şırnak’ta ilk mağazasını açtı

Türkiye’nin dört bir köşesinde tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilen ürün portföyüyle 64 yıldır hizmet sunan Migros, Şırnak’taki ilk mağazasını Cizre ilçesinde açtı.

Türkiye'nin perakende markası Migros, Şırnak'ın Cizre ilçesinde açtığı mağazayla 81 ilin tamamında hizmet vermeye başladı. Cizre'de hizmete giren MM Migros mağazasıyla ulaşmadığı il kalmayan Migros'un müziğinde her yörenin ezgisi bulunuyor. Yurt çapında toplam 1895 mağazasıyla Migros, Doğu'dan Batı'ya tüm Türkiye'yi kucaklamış oldu.

EKSİKSİZ HİZMET

Cizre mağazasıyla birlikte hizmet ağını eksiksiz olarak tüm müşterilerine ulaştırmaya başlayan Migros, 30 Mart 2018 tarihinde kapılarını açan Cizre MM Migros mağazasında 880 metrekarelik alanda ferah, hızlı ve kolay bir alışveriş imkanı sunuyor. Tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 64 yıldır hizmet sunan Migros'un Cizre Şah Mahallesi, Caferi Sadık Caddesi'nde yer alan mağazası haftanın 7 günü 08:00-22:00 saatleri arasında hizmet verecek.