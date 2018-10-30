Türkiye'de hemen hemen her sektörden duymaya alışık olduğumuz konkordato haberlerine bir yenisi eklendi. Bu kez bir özel okul işletmecisi konkordato ilan etti. Daha önce özel bir koleji işletmiş olan Ceren Özel Eğitim Kurumları konkordato ilan etti.

Daha önce birçok sektörden çok sayıda firma konkordato ilan etti. Ancak bu sefer gelen konkordato haberi bir eğitim kurumu… Ceren Eğitim Kurumları Ltd. Şti konkordato ilan etti. Kurumun kurucusu Yaşar Kayacan okulun işletmesini konkordato ilan etmeden iki hafta önce Ramazan Akarsu’ya sattı.

AKARSU: EĞİTİM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akarsu’nun Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Konkordato ilanı veren Ceren Eğitim Kurumları Ltd. Şti. ile konkordato öncesinde Doğru Cevap Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akarsu arasında bahsi geçen okulun devir işlemi gerçekleştirilmiş olup, Doğru Cevap Eğitim Kurumları’nın eğitim yatırımlarının devam edeceğinin bilgisini kamuoyuna arz ederiz.” ifadesi kullanıldı.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 22 Ekim 2018 tarihli kararına göre Ceren Eğitim Kurumları, Ceren İnovasyon, Ceren Matbaacılık A.Ş konkordato başvurusunda bulundu. Ceren Eğitim Kurumları’nın başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme geçici komiser olarak Derya Coşkun, Esin Kaya ile Dr. Nihal Ural Çınar’ı geçici komiser heyeti olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 17 Ocak 2019 günü saat 15:30’da yapılacağı belirtildi.

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