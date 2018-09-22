Para parayı çekiyor

Türkiye 90’lardaki gibi “rant yılları”na döndü. Bugün bankaya 6 aylık vadeyle 100 bin lira yatıran, aylık 2 bin liraya yakın para alabiliyor!..

Borcu borçla çevirerek ayakta kalmaya çalışan vatandaş uçuk seviyelere ulaşan tüketici kredisi faiz oranlarıyla bankaların yanına bile yaklaşamıyor. Borçlunun borcu katlanarak artarken, para ise parayı çekiyor. Bugün 10 bin TL'sini vadeli mevduat hesabına yatıran bir kişi 181 günde yıllık yüzde 14 faizle aylık 112 lira, vadenin sonunda ise toplam 673 TL kazanırken, 50 bin TL'si olan aynı sürede aylık 561 lira vade sonunda ise toplam 3.367 TL getiri elde ediyor.

100 bin TL için yıllık yüzde 23 mevduat faizi uygulayan bir bankaya parasını yatıran vatandaş 181 günün sonunda 11.063 TL'si olurken, aylık kazancı 1.844 lirayı buluyor. Yüksek tutarlarda birikime sahip olan mudilerin ise servetleri katlanarak artıyor. 500 bin TL yüzde 26 faizle 181 gün sonunda 62.531 TL (aylık 10.421 TL) getiri sağlıyor. 1 milyon ve üstü tutarda servet için ise yüzde 29 faizle 181 günde 139.494 TL (aylık 23.244 TL) kazanç sağlanabiliyor. Tüketici kredilerinde uygulanan faizler ise uçuk seviyelere ulaştı. Ağustos itibarıyla faiz oranlarındaki hızlı artışla birlikte bankaların da kredi kullandırma konusunda daha seçici davranması neticesinde ihtiyaç, konut, taşıt kredi hacminde daralma başladı.

KREDİ FAİZİ DE YÜKSELDİ

Bugün, 36 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi için en avantajlı teklifi sunan banka aylık yüzde 2.45 oranında faiz uyguluyor. Bu tutarda bir ihtiyaç kredisinin yıllık maliyeti ise yüzde 47.14 oluyor ve 10 bin TL kredi 16 bin 392 TL olarak geri ödeniyor. Aylık yüzde 3.47 ile en yüksek faizi veren bankanın ise 10 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için uyguladığı yıllık maliyet oranı yüzde 63.88'e ulaştı. Bu oranla ihtiyaç kredisi kullanan bir müşteri aldığı 10 bin TL'yi bankaya 19 bin 473 TL olarak geri ödüyor. Bankalar yılın ilk 7 ayında tüketici kredilerinden 31 milyar 883 milyon lira faiz aldı.