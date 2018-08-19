Şaibeli paralara aklama yolu

Varlık barışında yapılan düzenlemeyle, yasa dışı olanlar da dahil, kayıtdışı paralarını başkaları üzerinden yurt dışına çıkaran kişi ve şirketler, bu paraları kendi adlarına getirip aklayabilecekler.

Dövize sıkışan ekonomi yönetimi, yurt dışındaki para, döviz veya altınlarını Türkiye'ye getiren kişi ve şirketlere inceleme affı sağlayan varlık barışının kapsamını genişletti. Yeni düzenlemeye göre, yasa dışı yollarla elde edilenler de dahil olmak üzere kayıt dışı paralarını başkaları üzerinden yurt dışına çıkaran kişi ve şirketler artık bu paralarını kendi adlarına Türkiye'ye getirip aklayabilecekler Getirilen bu para, altın ya da dövizler için inceleme ya da denetim yapılamayacak.

TEBLİĞE 2 MADDE EKLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı varlık barışı olarak bilinen yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi için çıkarılan yasanın uygulama tebliğine iki kritik madde ekledi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğin birinci maddesine göre, yurt dışındaki para, döviz, altın ya da hisse senetlerinin Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transfer edilmesinde, varlığın aynı kişiye ait olup olmadığına bakılmayacak.

Buna göre, yurt dışında örneğin 100 milyon doları olduğunu bildirip Türkiye'de hesap açtıranla, 100 milyon doları o kişinin hesabına gönderenin farklı kişiler olması durumunda da varlık barışından yararlanılabilecek. Devlet, aftan yararlanacak kişiye kendi parasını niçin başkalarının hesabında tuttuğunu soramayacağı gibi, paranın gerçekten o kişiye ait olup

olmadığını da sorgulayamayacak Kaynağı belirsiz o paralar için inceleme ve denetim de yapılamayacak.

KARA PARA AKLANABİLİR

Uzmanlar, yapılan değişiklikle rüşvet ya da kamu kaynaklarının zimmete geçirilmesi gibi yasa dışı yollarla elde edilmiş ve başkaları üzerinden yurt dışına kaçırılmış paraların da artık kolaylıkla aklanabileceğini söylediler. Uzmanlar, “Diyelim ki bir bürokrat ya da siyasetçi bir şirkete çıkar sağladı ve karşılığında o şirketten yüklü miktarda rüşvet aldı. Ancak yakalanmamak için rüşvet parası o kişiye değil, yurt dışındaki bir akrabasına gönderildi. Yeni düzenleme sayesinde yurt dışındaki o akraba, rüşvet parasını rahatlıkla rüşveti alan kişinin Türkiye'deki hesabına gönderebilecek. Bu sayede aslında kara para olan o sisteme girip para aklanacak, rüşveti alıp devleti zarara uğratanlar keyif sürecek” dediler.