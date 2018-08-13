Son dakika… Savcılık dolar için harekete geçti! 346 sosyal medya hesabına soruşturma…

İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları sosyal medya hesaplarında "Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında" soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan son dakika açıklamasında “Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik; 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında; bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, TCK’nın, bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da benzer bir soruşturma başlattığı bildirilldi.

ANKARA CUMHURİYET SAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da “ekonomik güvenliği tehdit eden kişi ve sosyal medya hesapları” ile ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesapları” ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SON DAKİKALAR PEŞ PEŞE GELDİ! EMNİYET: 346 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA ADLİ TAHKİKATA BAŞLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, 346 sosyal medya hesabı hakkında adli tahkikata başlandığını açıkladı.

EGM’den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Son günlerde ülkemiz ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımlar Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca takip edilmekte ve gerekli yasal işlemler hassasiyetle yürütülmektedir. Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır.”

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