Konkordato ilan eden dev firma resmen iflas etti!

Hisselerinin büyük kısmı Kuveytliler de olan filo kiralama sektörünün en büyüklerinden Fleetcorp A.Ş., geçtiğimiz Eylül ayında konkordato talebiyle İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmuştu. Konkordato talebi kabul edilen Fleetcorp’a mahkeme, 3 kişilik komiser heyeti atamış ve geçici mühlet vermişti. dün 3. duruşması yapılan davada mahkeme, 2 milyar TL’nin üzerinde borcu olduğu ileri sürülen Fleetcorp AŞ’nin borca batık olduğunu, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirterek, 16.14 itibariyle iflasına karar verdi.

KONKORDATONUN BAŞARI İHTİMALİ YOK

Konkordato davasında atanan komiser heyetinin ilk raporunda konkordatonun çok geç yapıldığı şirketin kısa sürede kara geçmesi ve konkordatonun başarıya ulaşmasının ihtimali olmadığını belirtilmişti. İkinci raporda da komiser heyeti, şirketin kurtulmasının imkanı olmadığı yönünde görüş bildirmişti.

KAYITLI 12 BİN 455 OTOMOBİLİ VAR

Komiser heyetinin atadığı bilirkişi de Fleetcorp’un kayıtlarına göre değişik marka, model ve kilotmetrede 12 bin 455 otomobilinin bulunduğunu belirten bilirkişi, bin 836’sının firmanın kullanımında olduğunu belirlemişti. Firmanın kullanımında olmayan 10 bin 619 otomobilin nerede ve ne durumda olduğunun bilinmediğini belirten bilirkişi firmada kayıtlı gözüken 12 bin 455 otomobilin piyasa değerinin bir milyar 361 milyon TL olduğunu bildirmişti.

İFLAS KARARI ALACAKLILARIN ALEYHİNE OLUR

Duruşmada söz alan Fleetcorp AŞ’nin avukatı geçici komiser heyetinin hazırladığı ek raporun tümden yanlış olduğunu belirterek, “Halen araçların sayısını öğrenememişlerdir. 14 bin 888 araç olduğunu söylememize rağmen heyet daha az araç olduğunu belirtip kıymet takdirini az yapmıştır” dedi. Fleetcorp AŞ’nin 2001’den beri piyasada olan bir şirket olduğunu belirten avukat, “Aylık 10 milyon TL geliri olan şirketi komiserler 2 milyon geliri var gibi göstermiştir. Şirketin marka değeri borcunun üstündedir. Şirkete iflas kararının verilmesi alacaklıların lehine değildir” dedi.

KURTULMASI İMKANSIZ

Dün yapılan duruşmada davanın bittiğini açıklayan mahkeme, Fleetcorp AŞ’ye tanınan geçici mühleti kaldırarak, geçici komiser heyetinin görevine son verdiğini, verdiği tüm tedbir kararlarını kaldırdığını açıkladı. Mahkeme, Fleetcorp AŞ’nin 16.14 itibariyle iflas ettiğini belirterek iflas masasına bildirilmesine karar verdi. Mahkeme iflas kararını açıklarken, Fleetcorp AŞ’nin borca batık olduğunu, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti.

170 GALERİCİ MAĞDUR

Firma konkordato istemeden önce elindeki araçlardan bin 500’e yakınını galericilere satmış, ancak devir işlemleri yapılmamıştı. Bu nedenle araçları değerinden aşağıya alan galericilerin aldığı otomobillerin halen firmanın malı gözükmesi sebebiyle 170 galericinin büyük zarar ettiği belirlenmişti.