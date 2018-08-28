TRT John Wayne’i kaldırdı

TRT'de yıllardır pazar sabahları gösterilen kovboy filmleri kaldırıldı. Onun yerine ev sineması kuşağı getirildi. Kovboy filmlerinin ABD ile olan gerilimden dolayı kaldırılıp kaldırılmadığı açıklanmadı. TRT yetkilileri sozcu.com.tr'ye yaptıkları açıklamada önümüzdeki günlerde bir duyuru yapacaklarını söylediler.

TRT yıllardır pazar sabahları yayımlanan Western filmleri kuşağını kaldırdı. Sozcu.com.tr'nin TRT müşteri hizmetlerinden aldığı bilgilere göre Western kuşağı yerine ‘Ev sineması kuşağı' getirildi. Ev sineması kuşağında da zaman zaman kovboy filmlerinin yer alabileceği ifade edildi. SON FİLM JOHN WAYNE’İN “KİN TUZAĞI” OLDU TRT, son olarak 19 Ağustos’ta John Wayne’in başrolünde oynadığı 1971 yapımı “Kin Tuzağı” filmini yayınlamıştı. JOHN WAYNE KİMDİR? John Wayne, 26 Mayıs 1907 tarihinde doğmuş, asıl adı Marion Robert Morrison’idi. Ailesi 1911’de Kaliforniya’nın Glendale şehrine taşındı. True Grit (Gerçek Selam) 1969 ile “en iyi erkek oyuncu” Oscar’ını kazandı. Western türünün gelmiş geçmiş en ünlü kahramanı olarak tanındı. İLGİLİ HABER Berberler tepki için 'Amerikan tıraşı' yapmayı bıraktı