Zambiya’nın borcunu Türk şirket yapılandıracak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Zambiya'nın borç yapılandırma isteğini Şubat ayında reddetmişti. Bunun sebebi olarak da borç yapılandırması karşılığında Zambiya'ya daha fazla para ödeyeceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Zambiya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bir açıklama yapan Zambiya Cumhurbaşkanı Edgan Lungu, ülkesinin 2022 vadeli 750 milyon dolar tutarındaki eurobondunu Türkiye'den bir şirketin refinanse etmek istediğini söyledi.

Zambiya Cumhurbaşkanı Edgan Lungu, ülkesinin 2022 vadeli 750 milyon dolar tutarındaki eurobondunu Türkiye’den bir şirketin refinanse etmek istediğini söyledi. Zambiya Cumhurbaşkanı Edgan Lungu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cumartesi yaptığı görüşme esnasında devlet televizyonu ZNBC TV’de yer alan açıklamasında, Türk şirketin yeniden finansmanın ayrıntılarını görüşmek üzere Eylül ayında ülkeye bir heyet göndereceğini ifade etti. Erdoğan’a hitaben konuşan Lungu şirket hakkında bilgi vermedi ancak “Bu konuya ilgi göstermenizi ve şirketin tereddüt etmeden bu işi takip etmesini istiyoruz” dedi. IMF REDDETMİŞTİ Afrika kıtasının ikinci büyük bakır üreticisi olan Zambiya geçen yıl Aralık ayında, 2019’da 3 milyar dolar tutarında eurobondu yeniden finans etmek istediğini açıklamıştı. Uluslararası Para Fonu Şubat ayında Zambiya’nın borçlanma talebini reddetmiş, borçlanma halinde mevcut borç yükünü servis etmenin zorlaşacağını belirtmişti. REUTERS

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