24 Haziran seçimleri oy kullanma saat kaçta? Oy kullanacaklar dikkat!

Türkiye nefesini tuttu, milyonlarca seçmen ülkenin kaderini değiştirmek için üzerine düşeni yapmaya yani oylarını kullanmaya gidiyor. Vatandaşlar internet üzerinden "Oy kullanma saat kaçta?" ve "Nerede oy kullanacağım?" sorularının cevabını araştırıyor. Haberimizden 24 Haziran seçimleri hakkında ayrıntılı bilgileri edinebilirsiniz.

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçiminde oy kullanacak olan vatandaşlar oy kullanma saatlerini araştırıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre saat 08.00-17.00 arasında oy kullanılabilecek. Ayrıca nerede oy kullanacağım diye merak eden vatandaşlar yurt içi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığında nerede oy kullanacağını öğrenebilir.

OY VERME İŞLEMİ HANGİ SAATLER ARASINDA?

Seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

OY SAYIM İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Saat 17:00'da sandıklar kapanacak ve YSK tarafından sayım işlemine geçilecek. Televizyon ekranlarına yansıtılacak seçimin sayım işleminin akşam saat 23:00'e kadar sürmesi bekleniyor.

YSK SEÇMEN SORGULAMA

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanılacak sandıklar bellirlendi. Yurt içinde ikamet ediyorsanız; Seçmen Sorgulama uygulamasının “Nerede Oy Kullanacağım” sayfasından oy vereceğiniz sandık bilgilerine ulaşabilir, Seçmen Bilgi Kağıdınızın dökümünü alabilirsiniz.

Oy kullanma saatleri: Tüm yurtta 08.00 – 17.00

Yurt dışında ikamet ediyorsanız, Seçmen Sorgulama uygulamasının “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” sayfasından oy kullanacağınız tarih aralığı ile oy vereceğiniz yer adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte,

7-24 Haziran tarihleri arasında 34 gümrük kapısında oyunuzu kullanabilirsiniz.

Oy kullanma saatleri:

Dış Temsilciliklerde: 09.00 – 21.00

Gümrük Kapılarında: 24 Saat

(24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)