3. havalimanı inşaatında eylem! Sabaha karşı 600 gözaltı iddiası…

29 Ekim’de açılışının yapılacağı duyurulan İstanbul'un 3. havalimanındaki inşaatta dün başlayan eylem sürüyor. İnşaat İşçileri Sendikası, sabaha karşı jandarmanın kamptaki yatakhanelere girdiğini ve çoğu sendika yöneticisi 600'e yakın işçiyi gözaltına alındığını ancak eylemlerinin süreceğini duyurdu. Gazetecilerin kampa alınmadığı eyleme ilişkin yetkililerden de henüz bir açıklama gelmedi.

İş kazaları ile adı sıkça gündeme gelen 3. havalimanı inşaatında işçiler, çalışma koşullarını protesto ederek dün iş bırakma eylemi başlatmış ve 15 maddelik bir talep listesi yayınlamışlardı.

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin yönetim binası önünde dün sabah saatlerinde toplanan işçileri gün içerisinde jandarma gazlı müdahalede bulunmuş ardından da işçi temsilcileri ile şirket yetkilileri biraraya gelmişti.

İşçilerin 15 maddelik talep listesi üzerinde uzlaşı sağlanamamış, sendika da ‘Eyleme devam’ kararı almıştı.

SABAHA KARŞI OPERASYON

Gazetecilerin alınmadığı şantiyede sabaha karşı operasyon düzenlendiği ortaya çıktı.

GAZETECİLERİN ALINMADIĞI KAMPTAN SENDİKA YETKİLİLERİ BİLGİ VERİYOR

Eylemdeki gelişmeleri anlık olarak sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuran İnşaat İşçileri Sendikası “3.Havalimanı'nda gözaltılar başladı. Jandarma H 5 Blok No 19 koğuşunun kapısını kırarak içeri girdi ve GBT yaptı. Kapılar kırılarak girilen koğuşlarda öncü işçiler ve sendika yönetecileri gözaltına alındı” açıklamasında bulundu.

600’YE YAKIN İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin de destek verdiği gözaltı operasyonu öncesi olası bir eyleme karşı kampın girişine emniyet güçlerinin barikat kurduğu TOMA'ların kamp ve çevresinde konuşlandığı öğrenildi. Sendikanın bildirdiğine göre; sabaha karşı yapılan operasyonda aralarında İnşaat İşçileri Sendikası yöneticileri; Uğur Karadaş, Özkan Özkanlı, Yunus Özgür ile Deniz Gider’in de olduğu yaklaşık 600 işçi gözaltına alındı.

Sendikanı twitter hesabından operasyona ait olduğu belirtilen görseller de paylaşıldı.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

İşçiler dün iş veren şirkete sundukları 15 maddelik talep listesinde şunları kaydetmişlerdi;

1- Eyleme katılan arkadaşlar işten çıkarılmayacaktır.

2- Habersiz işten atılmalanın işe iadesi sağlanacaktır.

3- Servis sorunu çözülecektir.

4- Yatakhaneler ve lavabo banyo temizliklerinin düzenli yapılması, tahta kurusu sorunun çözülmesi sağlanacaktır.

5- Revir personelinin işçilerle ilgilenmesi sağlanacaktır.

6- Maaşların tamamının hesaba yatırılması elden maaş ödenmemesi sağlanacaktır.

7- Geçmişe dönük ödenmeyen maaşların ödenmesi sağlanacaktır.

8- İşçilerin ve formenlerin aynı yemahkande yemek yemesi sağlanacaktır.

9-Aynı mağduriyetlerin yaşanmaması için söz verilecektir.

10- Basın huzurunda maddelerin okunacaktır.

11 İş cinayetlerinin çözülmesi sağlanacaktır.

12 6 aydır maaş alamayanlara maaşlarının ödenmesi sağlanacaktır.

13 Yemek ve bayram ikramiyesi verilecektir.

14 Mağduriyet yaratan bir şefin işten atılması sağlanacaktır.

15 İşçi kıyafetlerinin verilmesi sağlanacaktır.