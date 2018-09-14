3. Havalimanı’nda ‘eyleme devam kararı’ çıktı!

İş kazaları ve buna bağlı işçi ölümleriyle adı sıkça gündeme gelen 3. havalimanı inşaatında işçiler, çalışma koşullarını protesto ederek iş bırakma eylemi yaptı. Sabah saat 06.30'da yönetim binasının önünde toplanan işçiler çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti. Jandarma ise işçilere TOMA ve biber gazlarıyla müdahalede bulundu. Şirket ve işçiler arasında yapılan görüşmeden 'uzlaşı' çıkmayınca işçiler 'eyleme devam' kararı aldı ve 15 maddelik bir talep listesi sundular. İşte detaylar...

29 Ekim'de açılışının yapılacağı duyurulan İstanbul’un 3. havalimanındaki inşaatta dün eylem vardı. Havalanının açılışa yetişmesi için kapasitelerinin üzerinde çalışmaya zorladıklarını iddia eden işçiler sabah erken saatlerde İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin binasının önünde toplandılar.

ÖNCE ‘SORUNU ÇÖZECEĞİZ’ ANONSU ARDINDAN BİBER GAZI

Yağmur altında eylem yapan işçiler, seslerini duyurmak için servis araçlarının çıkışını engellediler. Akpınar yerleşkesinde “Yönetim istifa” şeklinde slogan atan işçilere, yapılan anons ile servis sorununun bir hafta içinde çözüleceği sözü verildi. Saat 11:30 sıralarında ise jandarma ekipleri eyleme gazlı müdahalede bulundu.

Jandarmalar, eylemi sonlandırmak için müdahalede bulundu. Bu esnada yönetim binasının camları da kırıldı. Yağmur nedeniyle eyleme kısa süreli ara veren işçilerin koğuşların olduğu alanda ikinci kez toplanması üzerine, jandarmadan yeniden biber gazlı müdahale edildi. Yönetim binasının önünde gerçekleşen eylem sonrası IGA Yönetiminden açıklama geldi.

ŞİRTE: ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Açıklamada “Bu sabah erken saatlerde işçi kardeşlerimizi inşaat alanına götürmesi gereken servislerin kötü hava koşulları nedeniyle gecikmesi sonucu çalışanlarımız yağmur altında bekledikleri sırada mağdur olmuşlar ve bu durumu protesto etmişlerdir. Olayı yakından izleyen İGA yönetimi ve ilgili resmi makamlar, çalışanlarımızla diyalog halindedir. Saat 14:30 itibariyle İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçi temsilcileriyle bir araya gelecek ve gerekli çözüm yolları üzerine çalışılacaktır.” denildi.

“DİRENİŞ YARIN DA SÜRECEK”

Şirket yetkilileri ile görüşen heyette olan İnşaat İşçileri Sendikası ise ‘anlaşma sağlanamadığını’ duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada “İGA yönetiminin oyalamacı-ötelemeci tutumunu sonuna kadar devam ettirdiği görüşme, yapılan toplantıda işçi arkadaşlarımıza anlatıldı. Toplantıya katılan işçi arkadaşlarımız İGA direktörü Kadri Samsunlu'nun sergilediği bu zamana yayıcı-oyalamacı tutumu kabul etmediler. İşçi arkadaşlarımız İGA yönetiminin hiçbir somutluk taşımayan tutumunu “direnişe devam” tutumuyla reddettiler.

“İnşaat işçisi köle değildir” diyen arkadaşlarımız direnişin yarın ve sonraki günlerde de devam etmesi, talepler kabul edilinceye kadar bitmemesi yönünde karar aldılar.

Sendikamız da bu köle kampını isyan soluğuyla sarsan işçi iradesinin yanında yer almaktaki kararlılığının altını bir kez daha çizerek, tüm işçi sınıfının soluğunu temsil eden bu direnişin desteklenip, büyütülmesi çağrısını yineler.” denildi.



İŞTE EYLEM YAPAN İŞCİLERİN TALEPLERİ

Görüşmenin ardından açıklama yapan İnşaat İşçileri Sendikası Sözcüsü İşciler adına şirketle görüşen İnşaat İşçileri Sendikası’nın talepleri ise şu şekilde sıralandı;

1- Eyleme katılan arkadaşlar işten çıkarılmayacaktır.

2- Habersiz işten atılmalanın işe iadesi sağlanacaktır.

3- Servis sorunu çözülecektir.

4- Yatakhaneler ve lavabo banyo temizliklerinin düzenli yapılması, tahta kurusu sorunun çözülmesi sağlanacaktır.

5- Revir personelinin işçilerle ilgilenmesi sağlanacaktır.

6- Maaşların tamamının hesaba yatırılması elden maaş ödenmemesi sağlanacaktır.

7- Geçmişe dönük ödenmeyen maaşların ödenmesi sağlanacaktır.

8- İşçilerin ve formenlerin aynı yemahkande yemek yemesi sağlanacaktır.

9-Aynı mağduriyetlerin yaşanmaması için söz verilecektir.

10- Basın huzurunda maddelerin okunacaktır.

11 İş cinayetlerinin çözülmesi sağlanacaktır.

12 6 aydır maaş alamayanlara maaşlarının ödenmesi sağlanacaktır.

13 Yemek ve bayram ikramiyesi verilecektir.

14 Mağduriyet yaratan bir şefin işten atılması sağlanacaktır.

15 İşçi kıyafetlerinin verilmesi sağlanacaktır.