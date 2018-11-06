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46 yıllık ajans kapandı!

1972 yılından itibaren aralıksız yayın yapan Anka Haber Ajansı'nın dün itibarıyla yayın hayatına son verdiği duyuruldu.

21:30 -
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46 yıllık ajans kapandı!

Gazeteci ve politikacı Altan Öymen’in kurduğu ajans dün son haberini servis etti. Öymen, 1977 yılında politikaya girince, ajansla ilişkilerini kesmişti. Yönetimi, çekirdek kadrodan Müşerref Hekimoğlu üstlendi.

Hekimoğlu, bir anonim şirket kurarak çalışanların da yönetime katılımını sağladı. ANKA’nın Yönetim Kurulu, ANKA Anonim Şirketi’nin pay sahipleri ile belli birimlerin yöneticilerinden oluştu.

Hekimoğlu’nun yaşamını yitirmesinin ardından ANKA’nın yönetimini bir süre Nazif Ekzen yürüttü.

2006 yılı başından itibaren de iki gazeteci Veli Özdemir ve Nuri Sefa Erdem ANKA’nın yönetimini üstlendi.

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Son güncelleme: android-time 01:33 07.11.2018
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