85 milyon dolarlık tarihi yalıya 225 metrelik gemi çarptı

İstanbul Boğazı’ndan geçen yük gemisi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. 85 milyon liralık yalıda büyük hasar oluştu.

İstanbul Boğazı dün benzeri filmlerde yaşanabilecek bir gemi kazasına sahne oldu. 225 metre boyundaki “Vitaspirit” adlı dökme yük gemisinin dümeni, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçerken kilitlendi. Sürüklenmeye başlayan dev gemi, Beylerbeyi tarafındaki Hekimbaşı Salih Efendi yalısına büyük bir gürültüyle çarptı. Çarpma sonucu 85 milyon lira değerindeki ahşap yalının ön cephesi adeta enkaza döndü. Kaza sonrası Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Gemi yalıdan römorkerle çekildi.

TORUNLARI İŞLETİYORDU

Tankerin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nı Yalı Organizasyon isimli bir firma işletiyordu. Düğün ve konser organizasyonları düzenlenen yalıda, izlenme rekorları kıran Bin Bir Gece isimli dizi başta olmak üzere televizyon dünyasının birçok yapımı çekilmişti. Yalıyı işleten organizasyon firmasının sahiplerinin, Hekimbaşı Salih Efendi'nin en küçük kızı Sakıbe Hanım'dan doğma torunu Mehlika Hanım'ın çocukları Aslı Zeynep, H. Jefra Süveyda, Payidar Zerhan ve Salih Burak olduğu öğrenildi.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Kazada büyük bir şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Geminin çarptığı yalının hemen bitişiğindeki balık restoranlarında yemek yiyenler korku içinde kaçıştı. O anlar onlarca kişi tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

KAPTAN KONUŞTU

Kaza sonrası, olay yerine giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, gemiyi Ahırkapı'ya çekti. Kazanın ardından İstanbul Boğazı çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı. Kılavuz kaptan, kazaya makine arızasının neden olduğunu söyledi.

DİZİLER BURADA ÇEKİLİYORDU

KIRMIZI renkteki bu ikonik yapının bilinen ilk sahibi, Osmanlı'nın ilk tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin ilk mezunlarından Hekimbaşı Salih Efendi. Yalıya da ismini veren Hekimbaşı Salih Efendi 3 Osmanlı sultanının doktorluğunu yapmanın yanı sıra botanik hocalığı, maarif müsteşarlığı ve Maarif Meclisi Başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuş, ünü Osmanlı sınırlarını aşmış biri. Şimdilerde düğün, konser ve benzeri etkinliklerin düzenlendiği yalı “Binbir Gece” gibi popüler dizilere de ev sahipliği yapmıştı.

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VALİLİK’TEN AÇIKLAMA: GEMİNİN KILAVUZ KAPTANI VARDI

Açıklamada şöyle denildi: Saat 15.25'de Malta bayraklı “VITASPIRIT” isimli geminin, Rusya'dan Suudi Arabistan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney yönünde ilerlerken Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle hem ana makina hem de dümen çalışmadığı için hızla karaya doğru sürüklenirken acil olarak demir atıldığı, ancak karaya giden geminin 15.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası'nda yalıya çarptığı tespit edilmiştir. Gemi, kılavuz kaptanla İstanbul Boğaz girişini yapmıştır. Gemi boyu 225 metre olup 62.623 ton arpa yükü bulunmaktadır.

TELSİZ KONUŞMALARI ÇIKTI: “ÇOK SERT ÇARPACAĞIZ”

Çarpışma anında gemi ile sahil güvenlik arasında yaşanan telsiz konuşmaları ise şu şekildeydi;

Kıyı Emniyeti: Demirleyebilirsiniz. Tamam.

Kurtarma 3: Harun Kaptan, Tam yol geliyorum üzerinize.

Klavuz Kaptan: Sancak demiri funda edeceğim, kaptan etmiyor. Bütün sorumluluk bende diyor.

Kıyı Emniyeti:Harun kaptan dümen dinliyor mu şu anda?

Kılavuz Kaptan: Dümen dinlemiyor. Sahile oldukça yaklaştık. Çarpacak gemi büyük bir ihtimalle. Sancak demiri iki kilit tutmaya çalışıyorum. Kıç sahile yaslasın diye.

Kıyı Emniyeti:Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız?

Kurtarma3: Doğrudur tam yolda ilerliyorum.

Klavuz Kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız.

Kıyı Emniyeti:Harun Kaptan dümen dinlemiyor anlaşıldı, demir atamıyor musunuz?

Klavuz Kaptan: Kaptana iki kere söyledim atmadı. Şimdi sancak demiri atıyoruz.

Kıyı Emniyeti:Tamam bir an önce atın. Emergency dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa?

Klavuz Kaptan: Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız.

DHA-İHA