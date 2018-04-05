98 yıl önce kovulan Fransızlar sınırımızda

Kuvayı Milliye’nin 1920’de Urfa’dan temizlediği Fransız askerleri Tel Abyad’a yerleşti. Akçakale sınırında PKK ile birlikte nöbet tutmaya başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'de bölücü terör örgütü PKK'ya destek için asker göndereceği açıklamasının ardından Fransız askerleri sınır bölgemizde boy göstermeye başladı. Son dönemde ABD askerlerinin Suriye'de bulunduğu alanlar daraltılırken oluşan boşluğu Fransız askerleri doldurmaya başladı.PKK'nın kontrolündeki Menbiç ile Fırat Kalkanı bölgesi arasında bulunan Sacur Çayı civarında Fransız askerleri devriye gezmeye başladı. Aynı şekilde Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne komşu olan ve 2015'ten beri hain örgütün elinde bulunan Tel Abyad'da da Fransız askerleri görülmeye başlandı. Bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen bir kaynak, Tel Abyad'da ilk defa ABD ve Fransız askeri değişiminin gerçekleştiğini belirtti, “ABD, bulunduğu alanı daraltıyor. ABD'den boşalan alan da Fransa askerleri tarafından dolduruluyor” dedi. ABD askerlerinin ise üslere çekildiği belirtiliyor.

İLK TEMAS BUGÜN

Fransa'nın, Suriye'deki bu hamlelerinin ardından Paris ile ilk resmi yüzyüze temas bugün gerçekleşiyor. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransız mevkidaşı Nathalie Loiseau ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile Paris'te bir araya gelecek. Görüşmede Avrupa Birliği süreci ile Suriye konuları görüşülecek.