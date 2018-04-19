Akşener için ilk imza

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 24 Haziran’da genel seçimle birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘’Cumhurbaşkanı adayı’’ olacağını açıklamasından sonra ilk imza, parti kurucusu ve Sosyal Politikalar Başkan yardımcısı Ahmet Can Buğday’dan geldi. Buğday İYİ Parti Gaziosmanpaşa teşkilatını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı adayının Akşener olduğuna ilişkin dilekçesini de verdi.

Anayasa gereği Cumhurbaşkanlığı için, TBMM'de grubu siyasi partiler, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile, en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor. Akşener'in de Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için en az 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu imzaların nereye teslim edileceği ve noterden tasdikli olup olmayacağı ise TBMM'de çıkarılacak uyum yasaları ile belli olacak.