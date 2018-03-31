Antalya’da ballı ihale damadın şirketine gitti

Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın oldu. 8 milyon 500 bin liralık bedelle ihaleyi alan Ender Alkoçlar, Konyaaltı Plajı’nda inşa edilen 30 büfe 26 şezlong-şemsiye alanı, 40 işyeri, 2 kafe, 1 çay bahçesi ve 12 tuvaleti 8 yıl boyunca işletecek...

Antalya Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında inşa edilen 30 büfe, 26 şezlong-şemsiye alanı, 40 işyeri, 2 kafe, 1 çay bahçesi ve 12 tuvalet kiraya verilmek üzere önceki gün ihaleye çıkarıldı. İhaleyi AKP'ye yakınlığıyla bilinen oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Alkoçlar-Senatalya Turizm kazandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yakın tarihte verilen ihale metnine eklenen maddeler, adeta Alkoçlar Turizm ve eski işletmeci olan Senatalya Turizm ortaklığını tarif etti. İhalenin şartnamesinde yer alan madde şu şekilde: “İhaleye, son on yıl içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli, toplamda en az 1500 yataklı, beş yıldızlı otel veyahut 1. sınıf tatil köyü işletmeciliği ve bunun yanı sıra yine son on yıl içinde 1618 sayılı yasa kapsamında A Grubu Seyahat Acentası işletmeciliği yapmış olanlar teklif verebilirler.(…)”

Alkoçlar-Senatalya ortaklığının ihaleye katılan tek firma olması dikkat çekti. İhaleyi kazanan ortaklık, 8 yıl boyunca Konyaaltı Plajı'nı işletme hakkına sahip olurken, firmanın ödeyeceği 8 milyon 500 bin liralık bedel ilk yıl için tespit edildi. Firma, yıllık olarak kazandığı hasılatın yüzde 2'si oranında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne pay da ödeyecek.

GÜNDE 40 BİN ZİYARETÇİ

Yaz aylarında günde 40 bin civarında ziyaretçinin geldiği Konyaaltı Plajı işletme ihalesini alan Ender Alkoçlar, turizm sektöründe iş yapıyor. Uludağ ve Kemer'de otelleri bulunuyor. Diğer ortak Senatalya ise geçen yıl Konyaaltı Plajı işletmesi için ihaleye girmiş ve kazanmıştı. Gülşah Alkoçlar ile Ender Alkoçlar'ın, Neslişah ile Aslışah Alkoçlar adında iki kızı var. Neslişah Alkoçlar, aktör Engin Altan Düzyatan ile evli.

WEB SİTESİNDEN CANLI YAYINLANDI

İhale, belediyenin web sitesi www.antalya.bel.tr'den canlı yayınlandı. İhale komisyonuna Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş başkanlık yaptı.

CHP: Sahillerimiz sahipsiz değildir

Konyaaltı Plaj ihalesine ilk tepki CHP'den geldi. Antalya Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve CHP Milletvekili Mustafa Akaydın, “Dünyada bu tip plajlar halka açıktır, genellikle de ranta yönelik işyerleri yoktur. Bundan sonra siyasi göz yummalarla bu işyerleri zamanla deniz kıyısı restoranlara dönüşür, zamanla da halka kapatılır'' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Konyaaltı Sahil Projesi ihalesi tam anlamıyla adrese teslim bir ihaledir. İhale şartnamesi rekabet şartlarını ortadan kaldıran, adeta ihaleyi kazanacak firmayı tarif eden bir şekilde hazırlandı. Kabul edilemez bir ihaledir. Proje için Büyükşehir Belediyesi 130 milyon TL masraf yapıyor, şimdi ihaleyi alan firmalar hiçbir harcama yapmaksızın tamamen hazır tesislerin işletmesini yapacak, sahilden yararlanmak isteyen vatandaştan da ücret alacak. Vatandaşın denize ulaşımı bu ihaleyle paralı hale mi gelecek? Antalyalılar Lara bölgesinde de denize ulaşamıyor. Bir yandan oteller, bir yandan yat limanı projesi… Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Büyükşehir Belediyesi, rekabet şartları sağlanmamış bu ihaleyi iptal etmelidir. Antalya da sahillerimiz de sahipsiz değildir.”