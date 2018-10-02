Bahçeli: Kemerleri hep sesi çıkmayan milyonlar mı sıkacak?

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ekonomik fırtına tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan, haksız kazanç elde edip kârına kâr katan kim varsa ne paylaşmayı, ne bölüşmeyi ne de milli mensubiyeti idrak edememiş, özümseyememiş utanmazlardır. Vatandaşlarımız en içelim ne yiyelim derdindeyken kurdaki artışları fırsata çevirenler nasıl bir ahlak anlayışı vardır. Stokçuluk yapanlar yabancı ülkelere sermaye kaçıranlar mutlak deşifre edilmelidir. Kemerleri hep sesi çıkmayan milyonlar mı sıkacak?" dedi

Bahçeli’nin konuşmasının satır başları:

TBMM’nin yeni dönemi dün başlamıştır. Bugün yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Yeni yasama yılının ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. TBMM’nin açık ve çalışır olması, seçilmiş vekillerin görevlerinin başında olması ülkemiz için büyük bir kazançtır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulamaya geçmesiyle Meclisimizin asli işlerini daha iyi yapacağına inanıyorum. Siyasetimizin anlam ve ahengi, inançlarımızın haklılığı, ülkülerimizin yüceliği çizgimizin kırılmadan devam etmesini sağlamıştır. Milletimizin desteğiyle varlığımızı sürdürdük, TBMM’de temsilimizi devam ettiriyoruz.

‘SİZLER YALNIZCA MİLLETVEKİLİ OLMADINIZ…’

MHP, 24 Haziran’da yapılan seçimin ardından 50 milletvekiliyle grup kurma hakkını elde etmiştir. Başaramaz dediler başardık, devrilir gider dediler geldik. Onlar konuştu, biz inandık, onlar atıp tuttu biz milletimize güvendik. Kiralık gazeteci ve sözde aydınların oyunlarına göğüs gerdik. Sizler yalnızca milletvekili olmadığınız, kutlu bir inancın neferleri oldunuz. MHP’ye idam fermanı yazanları, siyasi provakatörleri kabusla tanıştırıp hayal kırıklığına uğrattınız. Hepinize teşekkür ediyor, alayınızı kutluyorum.

Seçim beyannamemizdeki tüm vaatleri gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Yorulmak yok, vazgeçmek yok, gevşeklik hiç yok. Ya başaracağız ya başaracağız, ortası yok. Hiç kimsenin hiçbir oluşumun hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin kollamasına korumasına da ihtiyaç da duymuyoruz. Bize milletin desteği yeter. Biz Türk milletinin ta kendisiyiz.

Küresel ısınma buzulların erimesi çevre kirliliği çölleşme orman alanlarının yok edilmesi doğal afetler iklim değişiklikleri insanları meşgul eden temel meseleler arasındadır. Denizlerdeki petrol platformlarında sızan kazalarda binlerce ton ham petrol denizleri kirletirken deniz canlıların ölümüne neden olmaktadır. Uluslararası toplum çevre felaketlerine çare bulmak zorundadır. Doğal afetlerdeki sıklık üzerinde kararlı şekilde düşünülmeli emek ve çaba harcanmalıdır. Medyada kırbaç kasırgası olarak isimlendirilen fırtınanın ülkemizin teğet geçmesi bizleri memnun etmiştir. Elbette acılar paylaşıldıkça azalacaktır.

‘KEMERLERİ HEP SESİ ÇIKMAYAN MİLYONLAR MI SIKACAK?’

Ekonomik fırtına tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan, haksız kazanç elde edip kârına kâr katan kim varsa ne paylaşmayı, ne bölüşmeyi ne de milli mensubiyeti idrak edememiş, özümseyememiş utanmazlardır. Savaş yıllarında kara borsacılık yapan stokçuluktan geçinen satılmışların durumu ne ise ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapan fiyat etiketlerini şişirenler de aynıdır.

Vatandaşlarımız ‘ne yerim ne içerim?’ derdindeyken kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları, nasıl bir insanlık arayışları vardır. Kemerleri sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı suretle sıkacaktır? Ekonomik çilelere faiş zamlara anormal fiyat artışlarına, her durumda haline şükreden, ‘bir lokma bir hırka’ diyen müşfik, dar gelirli, elinde avucunda bir şey kalmamış insanlarımız mı katlanacaktır. Döviz fiyatları indi iniyor, ekonomik yangın söndü sönüyor.

Peki yapılan zamlar fiyat artışları ne olacak? Aynısı ile geri alınmayacak mı. Hükümet sinsi ve kurnaz fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankadaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere para kaçıranları mutlaka bulmalı mutlaja bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir.

“İMHALARI VE CEZALANDIRILMALARI VACİPTİR, HAKTIR”

Terör örgütlerini palazlandıran sözde gelişmiş ülkeler sınıfta kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Almanya ziyareti son derece faydalı olmuştur. Yeni ve temiz sayfa açılma hedefi olumlu bir gelişmedir. Bu durumu destekliyoruz Almanya Başbakan’ı nasıl bir delil istiyor. Hain haindir. Terörist teröristtir. İmhaları ve cezalandırılmaları da vaciptir, haktır. Almanya FETÖ’ye Gülen hareketi dendiği müddetçe bu hainlerle nasıl mücadele edilecektir. Almanya Başbakan’ı nasıl bir delil istiyor? Hainin delili mi olur?