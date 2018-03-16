Başkan Akbuğa: Bu tosun umutlarımızla oynadı

Binlerce vatandaşı 511 milyon lira dolandıran Çiftlik Bank’ın Sakarya ve Konya'daki tesislerinin açılış törenine kaymakam ve AKP ile CHP'li belediye başkanları ve Profesör Orhan Kural da katıldığı ortaya çıktı. Törende ilçe müftüsü de, dua ederek açılış yaptı. Konya Tuzlukçu’daki açılışa ise CHP’li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa katıldı. Akbuğa skandal ortaya çıkınca, ''Bu tosun, umutlarımızla oynadı. Türkiye'yi kandırdığı gibi bizi de kandırdı” dedi

İnternet üzerinden yüksek kar vaadiyle sanal hayvan sattığı Çiftlik Bank'ı kuran 25 yaşındaki Mehmet Aydın, 80 bin kişiden topladığı 511 milyon TL ile sırra kadem bastı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank gibi yüksek kar vaat eden başka girişimlerin de olduğunu belirterek, “Vatandaşların uyanık olması lazım” dedi.

SAKARYA’DA AKP'Lİ BAŞKAN

Çiftlik Bank'ın Sakarya'daki tesislerini, 4 ay önce AKP'li Taraklı İlçe Belediye Başkanı açtı. 4 Kasım 2017'de Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yapılan mavi yumurta damızlık çiftliğindeki törende Taraklı Kaymakamı Cihat Koç ve Belediye AKP'li Başkanı Tacettin Özkaraman ile Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın kırmızı kurdele kesti. Göynük müftüsü Mehmet Şahin de dua etti. Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural da inceleme ve uygunluk için açılışa katıldı. Gelişmeler üzerine Sakarya'daki tesiste arama yapıldı. 21 bin 529 tavuk, yedi emin olarak bakım sorumlusuna zimmetlendi.

KONYA'DAKİ CHP’Lİ BAŞKAN

2017 yılının Aralık ayında ise Konya'daki Tuzlukçu çiftliğinin açılışına CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa katıldı. Akbuğa skandalın ortaya çıkmasının ardından “Bu tosun umutlarımızla oynadı. Türkiye’yi kandırdığı gibi bizi de kandırdı” dedi. Çiftlik Bank tarafından ilçede 2 bin 300 dekar arazinin satın alındığını belirten Akbuğa şu açıklamayı yaptı: “Bize, ‘Burada Avrupa’nın en büyük entegre tesisini yapacağız’ dediler, tesisin maketlerini gösterdiler. İdari bina yapacaklarını söyleyerek tören düzenlediler. Davet edince de buna icabet ettik. Türkiye’yi maddi anlamda kandırdığı gibi bizi de umutlarımızla oynayarak kandırdı, çok üzgünüz, hayallerimiz suya düştü. Vatandaşlar böyle sahtekarlara kanarak paralarını oralara yatırmasınlar. Bunların bu şekilde milletten para topladığını sonradan öğrendik. Yeri alıp müracaat ettikten sonra öğrendik. Ancak iş işten geçmişti. Bir aydır da telefonlarımıza da çıkmadılar. Üst düzey yöneticilerine, mimar, mühendis ve genel müdürlerine ulaşamadık. Tanıtım töreninden sonra herhangi bir işlem yapılmadı”



Çiftlik Bank mağdurları tesisleri basmıştı

Uzun zamandır gündemde olan ve merkez binasını boşaltan Çiftlik Bank’ın alacaklıları, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan tesisleri kamyonlarla basmıştı. Alacaklılar, dolandırıldıklarını söyleyerek, tesiste bulunan hayvanları kamyonlara yüklemek istemişti. İşte o geceye ait görüntüler.