Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın Uruguay’da mı?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasında bulunduğu Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın firarda... Aydın'ın Güney Amerika ülkesi Uruguay'da olduğu tahmin ediliyor.

Ümraniye’deki genel merkez ofisi birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltan Çiftlikbank’ın mağdurları tepkilerini sürdürürken, SÖZCÜ’nün ulaştığı bir belge, “Mehmet Aydın Uruguay’da mı” sorusuna neden oldu.

8 Haziran 2017 günü Türkiye’nin Buenos Aires’teki Arjantin Büyükelçiliği’ne giden Mehmet Aydın, Avukat Mehmet Tuna adına vekaletname çıkardı. Çiftlikbank kurucusu ev adresi olarak Uruguay’daki “Barrio Carrasco Av. Rivera 72 / 32 Montevideo” adresini verdi. Söz konusu adres ülkenin en gözde semtlerinden birisi olarak biliniyor.

SÖZCÜ’nün ulaştığı avukat Mehmet Tuna, Mehmet Aydın ile çalışmayı geçtiğimiz yıl bıraktığını belirtirken, 1991 Bursa doğumlu Çiftlikbank’ın kurucusunun beraberinde milyonlarca doları yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor.

YÜZBİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüzbinlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi.

Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Paralarını almak için şirketin Ümraniye binasına giden kullanıcılar kapının duvar olduğunu gördü. Mağdurların ayaklanmasının ardından Bursa İnegöl’deki Çiftlik Bank tesislerine giden mağdurlar isyan etti. Olayın ardından Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakoç yaptığı açıklama da: “Bende kandırıldım, Mehmet Bey’e ulaşamıyorum başınızın çaresine bakın” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs’a ve Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

Çiftlik Bank mağdurlarından Z.Ö Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Arkadaşlarımın bu uygulamadan kazandığını gördüm, oyunda para karşılığı hayvan aldıklarını söylediler, günlük ne kadar hayvan varsa o kadar daha fazla altın geliyordu yani gerçek para. Ekstra olarak da gümüş. Gümüş ile Çiftlik Bank şarküteriden alışveriş yapılabiliyordu kaşar, peynir, sucuk alıyorduk. 30 bin lira para yatırdım. 15 bin lirageri aldım, 15 bin lira içeride kaldı. Parayı alamayınca ulaşmaya çalıştık fakat Niyazi Karakoç hep bizi bekletti. Bankalarla sorun yaşadıklarını, günlük çekimlerin aylık çekimlere döndüğünü söylediler. 2 ay geçip kimse Bir şey alamayınca dolandırıldığımızı anladık” dedi.

Bir diğer mağdur T.K ise “ Arkadaşım aracılığı ile üye oldum, güvendim ben de arkadaşlarımı üye yaptım. 8 bin 300 TL yatırdım, 3 bin 600 TL geri aldım. Daha sonra 45 gün ödeme alamadım. Dolandırıldığımı anlayınca sistemden çıkmaya çalıştım, mağduriyetimi Facebook sitesi üzerinde bildirince yorumlarım önce silindi daha sonra siteden engellendim şimdi ne yorum yapabiliyorum ne mesaj atabiliyorum. İşin kötü bir yere gittiğini anlamıştım ama iş işten geçmişti. Asgari ücret ile çalışan bir işçiyim geçimimi zor sağlıyorum evlenecektim düğün param çıksın istedim yatırdığım paradan daha çok kazanacağımı söylediklere güvenip kredi çektim. Devletimiz bu dolandırıcıları bulsun, cezalarını çeksinler” diye konuştu..

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank’a idari yaptırımlar uyguladıklarını ve reklâmları durdurduklarını belirterek, paralarını yatıran vatandaşların Cumhuriyet Savcılıkları’na suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini söylemişti. Çitflikbank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirtmişti. Tüfenkci, Çiftlikbank’ın üye sayısının 132 bini aktif toplam 500 bin olduğunu ve yüksek kâr vaatleriyle ciddi paralar toplandığını açıklamıştı.

MAĞDURLAR ÇİFTLİĞİ BASTI

Uzun zamandır gündemde olan ve hafta sonu merkez binasını boşaltan Çiftlik Bank’ın alacaklıları, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan tesisleri kamyonlarla bastı. Alacaklılar, dolandırıldıklarını söyleyerek, tesiste bulunan hayvanları kamyonlara yüklemek istedi.