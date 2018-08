Dev salıncaktan düşerek can verdi!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kadın turist piknik alanına kurulan 18 metrelik salıncaktan düşerek can verdi. Cezayirli olduğu öğrenilen kadının emniyet kemerinin tam bağlanmadığı iddia edildi.

Kocaeli'nin turizm beldesi Kartepe'de korkunç bir olay yaşandı. Yemyeşil doğasıyla özellikle hafta sonları binlerce kişiyi ağırlayan ilçede son zamanlarda pek çok piknik alanında dev salıncaklar kurulmuştu. O salıncaklardan biri de Maşukiye Mahallesi'nde yer alan bir Masalköy Macerapark'ta yer alıyordu. Dev salıncak ve zipline gibi extreme oyun aletleriyle hizmet veren işletmede 10 Ağustos'ta talihsiz bir olay yaşandı. Cezayir uyruklu A.B. isimli bir kadın ailesiyle birlikte eğlenmek için Kartepe'ye geldi. Extreme oyun aletlerini deneyen kadın dev salıncağa tek başına bindi.

18 METREDEN DÜŞTÜ

18 metre yüksekliğe sahip 3 kişilik salıncağa tek başına binen kadın bir süre sallandıktan sonra dengesini kaybederek salıncaktan düştü. A.B'nin salıncaktan düşme anı an be an cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Toprak zemine çakılan A.B. için çevredekiler 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma sonrasında Masalköy Macera Parkı'n ruhsatı olmadığını tespit etti ve işletmeyi mühürledi.

PERİYODİK BAKIM ŞART

Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kürekçi lunapark ve eğlence parklarında benzer tehlikelerin bulunduğunu ifade ederek Kocaeli'de ve pek çok ilde denetimlerin eksik olduğunu söyledi. Kürekçi şöyle konuştu; “Lunaparklar ve extreme oyun alanları 6331 sayılı yasa iş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamında tehlikeli sınıfta yer alan iş koludur. Bu sebeple söz konusu işletmelerde makine mühendisi istihdam edilmesi, periyodik bakımları yapılması ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması gerekir. Ancak günümüzde Kocaeli'de üzücü olayın yaşandığı işletmede de olduğu gibi ruhsatsız, kaçak bir şekilde hizmet vermektedir.

DENETİMLER EKSİK

Evraklarının eksik olduğu belirlenen bütün işletmeler bir an önce kapatılmalı ve evraklarının, eksiklerinin tamamlanması sağlanmalıdır. Türkiye genelinde yüzlerce işletme bu şekilde tehlike saçarak hizmet vermektedir. Bu mekanların denetimleri kurallara uygun bir biçimde yapılmalı, ruhsat almadan çalışmalarına müsaade edilmemelidir. İnsan hayatı bir iki makine bakımından, bir emniyet kemerinden daha değerlidir, tehlikeye atılmamalıdır. Umarım bu üzücü olay bir milat olur ve kamusal denetim başlar.

MÜHENDİS ÇALIŞTIRILMALI



14 Temmuz 2005 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 9207 Sayılı Yönetmeliğe göre sirk ve lunaparkta bulunan oyun ve eğlence makinalarının kontrol ve bakımından sorumlu olmak üzere, teknik bilgi ve yeterliğe sahip en az bir mühendis ve bir teknisyen bulundurulması zorunludur. İşletmeciler bu kuralı göz ardı etmekte, yetkililer de bu durama ne yazık ki göz yummaktadırlar. Umarız bu durum bir daha yaşanmaz, eksiklere kimse göz yummaz.”