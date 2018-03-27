Doğan Medya Grubu satıldı… İşte Türk medyasının son hali

Demirören'in, Aydın Doğan'a ait Türkiye'nin en büyük medya şirketler grubu olan Doğan Medya'yı satın almasıyla birlikte medyanın yaklaşık yüzde 90'ı hükümete yakın grupların eline geçmiş oldu. Vatandaşın gazetesi SÖZCÜ ise bağımsız medyanın en güçlü sesi olarak bayrağı tek başına taşıyor.

Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu bünyesindeki tüm yayın organları ve Türkiye’nin en büyük medya dağıtım şirketi Yaysat’ın satışı konusunda Vatan ve Milliyet gazetelerinin şu anki sahibi Demirören Grubu’yla anlaşmaya varıldı.

Basının amiral gemisi diye nitelendirilen Hürriyet gazetesinin satılmasıyla birlikte Türk medya tarihinde bir dönemin de sonuna gelinmiş oldu. Satış sonrası; medyanın yüzde 30’u Demirören’in elinde bulunacak hale gelecekken toplamda yüzde 90’ına yakını da hükümete yakın grupların elinde geçmiş olacak.

Dağıtım şirketleri tarafından açıklanan rakamlara göre imzalar atıldığında; Türkiye’deki 26 gazeteden 18’i hükümete yakın ilişkide bulunan şirketler grubuna geçmiş olacak. Televizyonların ise neredeyse tamamı…

Şöyle ki;

SON KALE SÖZCÜ

Türk medya tarihi boyunca ‘Ana Akım’ın öncüsü olarak değerlendirilen Hürriyet’in satışının ardından, merkez medyada bayrağı devralan SÖZCÜ; 300 bine yaklaşan ‘gerçek bayi satışı’ tirajıyla Atatürk’ün çizdiği yoldan, Cumhuriyet ve gazetecilik ilkelerine bağlı bir şekilde güçlü adımlarla yoluna devam ediyor.