Donarak şehit olan askerlerimizle ilgili Meclis’e verilen araştırma önergesi reddedildi

İYİ Parti'nin, donarak şehit olan askerlerimiz için verdiği önerge AKP'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oylarıyla Meclis'ten geçemedi. Kararı İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, sosyal medya hesabından paylaştı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyon dönüşünde 2 askerimiz, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçirip, kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 2 şehit verdiğimiz üzücü olayı Meclis’e taşıyıp araştırma önergesi vermişti. Önerge AKP’nin ret, MHP ve HDP’nin çekimser oylarıyla Meclis’ten geçemedi. Kararı, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, “Donarak şehit olan askerlerimizle ilgili olarak verdiğimiz önergeye Ak Parti red, MHP ve HDP ise çekimser oy verdi” ifadeleriyle sosyal medyadan duyurdu.

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