Erdoğan 24 Haziran dediğinde Meclis…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklaması yaptığı sıralarda Meclis'te OHAL'in uzatılmasını görüşen vekiller tarihi basın açıklamasını heyecanla takip etti. O anlar SÖZCÜ muhabiri Zekeriya ALBAYRAK'ın objektifine böyle yansıdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi sonrasında, Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim kararını açıkladığı konuşmasını Meclis kulisinde Milletvekilleri ve gazeteciler TV’den birlikte izledi. Meclis Genel Kurulunda da milletvekilleri kendi aralarında erken seçim kararını değerlendirdi. İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran'da erken seçim kararı aldık