Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan 24 Haziran dediğinde Meclis…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklaması yaptığı sıralarda Meclis'te OHAL'in uzatılmasını görüşen vekiller tarihi basın açıklamasını heyecanla takip etti. O anlar SÖZCÜ muhabiri Zekeriya ALBAYRAK'ın objektifine böyle yansıdı.

Zekeriya ALBAYRAK
android-time 17:15 18 Nisan 2018
Haberler Gündem
Erdoğan 24 Haziran dediğinde Meclis…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklaması yaptığı sıralarda Meclis'te OHAL'in uzatılmasını görüşen vekiller tarihi basın açıklamasını heyecanla takip etti. O anlar SÖZCÜ muhabiri Zekeriya ALBAYRAK'ın objektifine böyle yansıdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi sonrasında, Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim kararını açıkladığı konuşmasını Meclis kulisinde Milletvekilleri ve gazeteciler TV’den birlikte izledi.

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

Meclis Genel Kurulunda da milletvekilleri kendi aralarında erken seçim kararını değerlendirdi.

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

İLGİLİ HABERCumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran'da erken seçim kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran'da erken seçim kararı aldık
FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

Son güncelleme: android-time 17:1818.04.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar