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Gölcük Tabiat Parkı’nda otel inşaatına başladılar | Son dakika haberleri

Bolu Belediyesi, doğa harikası parkta bungalov ve otel inşaatına başladı. CHP’li Oran, “Bu kadar yapının ağaç kesilmeden inşa edilmesi mümkün mü?” dedi...

Başak KAYA
android-time 06:00
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Gölcük Tabiat Parkı’nda otel inşaatına başladılar | Son dakika haberleri
Bolu Belediyesi, doğa harikası parkta bungalov ve otel inşaatına başladı. CHP’li Oran, “Bu kadar yapının ağaç kesilmeden inşa edilmesi mümkün mü?” dedi...

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda inşaat ısrarı devam ediyor. Doğa harikası parktaki dağ köşkü, 25 bungalov ve göl gazinosu yapılması için geçen 19 Aralık'ta ihale edilmişti. Çevrecilerin tepkisi üzerine ihale iptal olmuştu. Üzerinden bir yıl geçmeden bu kez Bolu Belediyesi bungalov ve butik otel yapımına başladı. Park, Bolu Belediye Başkanlığı'na 2040 yılına kadar devredilmiş durumda. Ancak belediye bu hakkını da devrederek inşaat faaliyetlerine izin verdi. Turistik parkta alkol satışı da yasaklandı.

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CHP'li Umut Oran da konuyu bilgi edinme yasası çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı'na sordu. Oran, şu sorulara yanıt aradı: “Belediyenin devir sözleşmenin içeriği nedir? Devir sözleşmeye aykırı değil midir? 25 bungalov, 19 odalı butik otel yapılacağı, dağ kızağı ve teleferik hattı kurulacağı doğru mudur? Bu kadar yapının tek bir ağaç dahi kesilmeden inşa edilmesi mümkün
müdür?”

Umut Oran

Umut Oran

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Son güncelleme: android-time 08:1211.12.2018
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