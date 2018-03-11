İkinci kez üniversiteyi okuyacaktım, Didem ile tanışınca unuttum

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel SÖZCÜ’ye konuştu. Özel, hayatını ve hayallerini anlattı: Mühendis olacaktım. Babam istedi diye eczacı oldum Eşim Didem’i görünce tekrar üniversite sınavına girmedim. Mücadeleden ise vazgeçmedim.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, siyasetin yıldızı parlayan isimlerinden biri… Henüz 44 yaşında, genç bir siyasetçi. Onu, Meclis'te her fırsatta işçinin, çiftçinin, esnafın, memurun sorunlarını anlatırken gördük, tanıdık. Özel, hayatını ve hayallerini ise ilk kez anlattı.

GÖÇMEN AİLENİN OĞLU

Özgür Özel, Manisa'da dünyaya geldi. Ailesinin dörtte üçü göçmen… Anneannesi Selanik, babasının dedesi Üsküp, babaannesi de Pirçovalı. Özel, kendisini “Bahçıvan Abdullah ağanın torunuyum” diye tanıtıyor. Dedesiyle bir anısını ise şöyle dile getiriyor: “Dedem, 104 yaşında hayatını kaybetti. 90 yaşına kadar tarlada, bahçede çalışıp, pazarlarda kendi ürettiklerini sattı. Parmaklarında eklem romatizması vardı, ters dönmüştü. Dede ‘Senin parmakların niye böyle' diye sorardım. Babamı gösterip, ‘Bunu okuturken oldu' derdi. Babam 10 kardeşten okuyan tek çocuk. Annemin babası diğer dedem Manisa'da defterdardı.”

‘BENİ DEVLET OKUTTU'

Özgür Özel'in annesi ve babası öğretmen… Bir köy okulunda görev yaparken tanışıp evlenmişler. Özel, “İlkokulu Manisa'da okudum. 11 yaşındayken de parasız yatılı sınavlarını kazanıp İzmir Bornova'da eğitimime devam ettim” diyor. Okurken en büyük hayalinin ise mühendislik olduğunu söylüyor. Ancak bu hayalinden vazgeçmiş. Özel, sebebini ise şöyle anlatıyor:

19 YAŞINDA TANIŞTILAR

“Mühendis olmak istiyordum. Matematiğe ilgim vardı. Fakat babamın tercihiyle eczacı oldum. Yeniden sınava girerim diye düşündüm ama eczacılık fakültesine girdikten bir yıl sonra, 19 yaşımda eşim Didem ile tanıştım. 1993'ten beri birlikteyiz. Didem'i görünce üniversite sınavına bir daha girmeyi unuttum. Eczacılıkta beni tutan ikinci şey de bu alanın, önemli bir mücadele alanı olduğunu gördüm.”

‘MESLEKTE İDOLÜM OLDU'

O günden sonra da mücadeleye eczacı olarak devam ediyor Özgür Özel… Bu meslekte idolü ise Türkiye'nin ilk ecza kooperatifini kuran Neşe Gülersoy. Özel, “Gülersoy, aynı zamanda CHP'nin kadın kolları başkanıydı. Kendisi MHP'li bir eczacının katledilmesini kınayan bir bildiri kaleme alırken, o cinayete misilleme olarak öldürüldü. 1980 öncesinin karanlık dönemiydi. Onun hayat hikayesi son derece kıymetliydi” diyor.

‘EN GENÇ ÜYEYDİM'

“Biz halk eczaneciliği ve kooperatifçilik mücadelesi verdik zincir eczanelere karşı” diyen Özel, şöyle devam ediyor: “Ethem Sancak'ın sahip olduğu şirketin ilaç satış zinciri vardı. 2000'li yıllarda Ethem Bey bana ‘Siz benimle uğraşıyorsunuz ama ben de sizdenim' derdi. Eskiden İşçi Partili olduğuna vurgu yapardı. Manisa Eczacılar Odası ve Türk Eczacılar Birliği yönetiminde çalıştım. Bu görevlerde de en genç üye olarak yer aldım.”

Hayalleri gerçek oldu

Özgür Özel, üniversite yıllarında tanıştığı Didem Hanım ile 25 yıldır birlikte. Çiftin 17 yaşında İpek adında bir kızı var. Özel, mühendis olmak dışında bir hayali daha olduğunu söylüyor. O da siyasetin içinde yer almak. Özel, “Çocukluktan beri siyasetin içinde olmayı, mücadele etmeyi hayal etmiştim. 2012'de bir arkadaşım bana ‘Kendini siyasette nerede görmek istersin' diye sorduğunda ‘İktidar partisinde grup başkanvekili olarak görmek istiyorum' demiştim. Grup başkanvekilliği hayalim gerçekleşti, iktidar hedefinin de gerçekleşmesine az kaldı” diyor. 2019 seçimlerinin Türkiye için önemli bir dönemeç olduğunu belirten Özel, şöyle devam ediyor:

“Herkesin geleceğe dönük talepleri, umutları olabilir ama 2019 seçimlerinin kaybedilmesi durumunda doğuracağı ağır sonuçlar, beklentilerin de önüne geçecek boyutta. O nedenle benim tek bir beklentim seçim yapıldığında AKP'nin balkonunda AKP ve MHP'nin bir zafer konuşması yapmadığı, onun karşısında CHP'nin içinde bulunduğu cumhuriyetten, demokrasiden, Meclis'ten yana kısaca Türkiye'den yana bir birlikteliğin, adayın kazanması. Türkiye'nin yeniden uçurumun kenarından dönebildiği o geceyi yaşarsak keyif çaylarını ben dağıtacağım. Yeter ki başaralım. Kendimizle ilgili bütün her şeyi bir kenara bırakmak zorundayız.”

Karanlık bulutlar dağılacak ortaya gökkuşağı çıkacak

Siyasetin gündemi Cumhurbaşkanı seçimi ve ittifak çalışmaları. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ittifakla ilgili şöyle dedi:

– AKP ve MHP'nin ittifakından doğan Seçim Kanunu'ndaki değişiklikler ile ‘Milli irade hırsızlığı, siyasi yankesicilik' yapıldı. Bu ittifakı gri gökyüzüne, yağmur bulutlarına benzetiyorum.

ÖLÜM KALIM MESELESİ

– Bizim ördüğümüz demokrasi ve cumhuriyetle ilgili birliktelik de gökkuşağı gibi. Önemli olan ilkeler çerçevesinde yan yana durmak. Gökkuşağı yağmur sonrasında ortaya çıkar. Kapkara gökyüzünde açtığında karanlık bulutlar da dağılır ve masmavi bir gökyüzü olur. Bu birlikteliği başarabilirsek kara bulutlar da dağılacak.

– Çok zorlu bir süreçteyiz. Türkiye için yapılacak ilk seçim varlık, yokluk, ölüm kalım meselesi. Eğer Erdoğan kazanırsa şu an fragmanını izlediğimiz tek adam rejimi bütün ülkenin üzerine çökecek.

– Siyasi partileri seçim güvenliği konusunda ziyaret ettik. Herkes susan, konuşamayan bir Türkiye'den şikayet ediyor. Şimdilik seçim güvenliği ittifakını konuştuk. Bundan sonra pek çok şeyin koşulabileceği bir zeminin oluştuğunu görüyoruz.

– Böyle bir birliktelik sağlandığında yüzde 50+1'in çok üzerinde, Türkiye'nin birikmiş bütün sorunlarını çözme umudu taşıyan bir birliktelik olabilir.

– Önemli olan ilkeler çerçevesinde yan yana durmak. Adalet talebi, demokrasi, parlamenter sisteme sahip çıkma, gücün halktan yana dengeli bir biçimde paylaştırılması. Bu başarıldığında Türkiye'nin bütün sorunlarının çözülebileceği büyük bir birliktelik de sağlanmış olacak. Aynı rengarenk şemsiye gibi. Renkler yan yana ama birbirine karışmadan.