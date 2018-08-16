İYİ Parti’den Erdoğan’a Rahim Cevadbeyli çağrısı: Teslim etmeyin!

İYİ Parti Genel Merkezi, yaptığı basın açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Partililer açıklamada, "Rahim Cevadbeyli bir Türk Milliyetçisi’dir. Hem Birleşmiş Milletler’in hem de kardeş ülke bildiği Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesi altındadır. 'Türk' olmaktan ve 'Türk Milliyetçiliği' yapmaktan başka suçu olmayan 'Gardaşımızı' mollaların eline bırakmayın sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerini kullandı. Öte yandan konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Yazılı açıklamayı Parti Sözcüsü Satuk Buğra Kavuncu yaptı. Ekonomik sorunların yaşandığı bugünlerde Türkiye'ye ilk ve en büyük desteğin Azerbaycan'dan geldiğini ifade eden Kavuncu, “Bu kardeşlik duyguları, ‘Bütün Azerbaycan' coğrafyasına hakimdir. Tebriz'in kalbi de bu zor günlerde Türkiye ile birlikte atmaktadır. Hal böyleyken, Tebrizli bir Türk aydınını İran'ın ellerine teslim etmek üzeresiniz. İran'da, Tebriz'de “Türk Milliyetçiliği” yaptığı için başı beladan kurtulmayan, ‘Türklüğün' bedelini ödemekten hiçbir zaman geri durmayan Türk aydını Rahim Cevadbeyli 4 yıldır ülkemizde yaşamaktadır. Ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi’nin gözetimindedir. Yani “özgürlüğüne yönelik bir tehdit ile karşı karşıya kalacağı bir ülkeye gönderilemez.” Buna rağmen, Türk aydını Rahim Cevadbeyli, 2 Ağustos 2018'de gözaltına alınmış ve sonrasında da Van'daki mülteci kampına gönderilmiştir. Bugünlerde Cevadbeyli'nin Tahran yönetimine teslim edileceği bilgisi, milyonlarca Türk'ün yüreğini dağlıyor. Rahim Cevadbeyli’yi İran’a teslim etmeyin! Türkiye 1944 yılında ‘Boraltan Köprüsü' acısını yaşamış bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı, daha önce birçok konuşmanızda, Boraltan Köprüsü'nde Sovyet askerlerine teslim edilen ve kurşuna dizilen 144 Azerbaycanlı kardeşimizin acısına değindiniz” dedi.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Kavuncu, “Rahim Cevadbeyli bir Türk Milliyetçisi'dir. Hem Birleşmiş Milletler'in hem de kardeş ülke bildiği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi altındadır. ‘Türk’ olmaktan ve ‘Türk Milliyetçiliği’ yapmaktan başka suçu olmayan ‘Gardaşımızı’ mollaların eline bırakmayın sayın Cumhurbaşkanı!” ifadelerini kullandı.

AKŞENER SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Rahim Cevadbeyli ile ilgili bir mesaj paylaştı. Akşener mesajında, “Dönüp seslendim geri, merhametsiz birine. Beni siz vursaydınız, şu gâvurun yerine.’ Rahim Cevadbeyli bir Türk Milliyetçisidir ve Türkiye'de ‘MÜLTECİ’dir. Gardaşımızı İran'a teslim etmeyin. Yeni bir ‘Boraltan Köprüsü’ acısı yaşatmayın, sayın @RT_Erdogan” ifadelerini kullandı.