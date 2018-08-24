Kastamonu’da orman yangını

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. 20 dönümlük alanın kül olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki bazı köyler de yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Tavşanlı ve Çavuş köylerinin tehlike altında olduğu belirtildi. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ederken, Karabük’ten gelen yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlere müdahale etti.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILARAK KÖYLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Yakın köylerdeki vatandaşlar, alevlerin köylerine ulaşma ihtimali nedeniyle büyük panik yaşadı. Vatandaşların yangın paniği, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerdeki seslerden de anlaşıldı. Yine yangın söndürme çalışmalarına, köylerini korumaya çalışan vatandaşların da katıldığı görüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde geniş alana yayılmaya başlayan alevlerin, yakındaki bir köyü tehdit etmeye başlaması ise dikkat çekti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nden (GAMER) yapılan açıklamada, yangının 16.35’te yetkililere bildirildiği ve kısa sürede müdahale edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, yangına Orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi İlçe itfaiyeleri, DSİ 23’üncü Bölge, Karayolları 15’inci Bölge, İl Özel İdaresi iş makineleri, Çankırı Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçeleri itfaiye araçlarının sevk edildiği belirtildi.

Yangın kontrol altına alındı

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, yangın söndürme çalışmalarını hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Temur, şöyle dedi:

“Şu an da çok rüzgar yok nem iyi durumda. Yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı, tehlike yok. Görünen o. 2 helikopter 15 arazöz, 7 dozer yangına müdahale etti. Köylerde ve yayla evlerde hiçbir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız da bize yardım ediyor. Burada 2 helikopterimiz bekliyor. Güneşin doğmasıyla beraber bir sıkıntı olması durumunda tekrar havalanacaklar ama ben şu an için bir sıkıntı görmüyorum.”

Köyde oturan Mehmet Küçükçavuş da evlerinde ve yaylalarında herhangi bir zararın olmadığını, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini söyledi. DHA