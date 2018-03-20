Kılıçdaroğlu’ndan hakimlere: Neden ayağa kalktınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İşte özetle Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satır başları,

“Çanakkale savaşı Gazi Mustafa Kemal’in dünya savaş meydanına çıktığı savaştır. Çanakkale Savaşı Gazi Mustafa Kemal’in Milli Kurtuluş savaşının ön sözünü yazdığı savaştır. 18 Mart Şehitler Günü Cuma günü bütün camilerimizde hutbe var ama hutbenin içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı yok. Atatürk Düşmanın bile saygı gösterdiği 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın kahramanı. Osmanlı hayranlarına seslenmek isterim; Osmanlı’nın paşası yok muydu orada, bir Alman’ı getirip oraya koydular.

ÇANAKKALE ATATÜRK’SÜZ OLMAZ

Diyanet İşleri’ne sormak istiyorum Gazi Mustafa Kemal’i neden anmıyorsunuz, neden ismini anmıyorsunuz, neden, neden? Diyanet’e saygılıyız bütün din adamlarına saygılıyız ama herkesin saygı göstermesi lazım. Hele hele Çanakkale’yi Atatürk’süz düşünmek mümkün değildir. Siz neden kalkıp Atatürk’ü anmazsınız, bir Fatiha okumazsınız. Yapmayın etmeyin bir millete kötülük etmeyin. Diyanetin görevi bu ülkede dini gerçek anlatmaktır.

ALTANLAR İÇİN KARAR BEKLİYORUZ

Geçtiğimiz hafta Şahin Alpay serbest bırakıldı. Altanlar için niçin bir karar vermedi Anayasa Mahkemesi? Onu da bekliyoruz, yargı bir yerden talimat alıyorsa orada hukuk çalışmaz.

HAKİM VE SAVCILARA SERT SÖZLER

Dün Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat bir toplantı yaptı. İçeri girerken bütün hakimler ayakta, neden ayağa kalktınız bir partinin genel başkanı gelmiş ayağa kalkıyorlar ve alkışlıyorlar. Vicdan sahibi olun vicdan sahibi. Yarın ‘bu adam benim kuramı çekti yirmi adamı beraat ettireyim’ öyle mi diyeceksin? Bekliyor Saray’dan nasıl talimat gelecek? Talimatı veren de Saray’ın avukatı.

Adaleti savunsaydın hakimleri çağırmazdın, sen onların ayağına giderdin. BM’ye bir dilikçe verdi bu hükümet. İki maddesi önemli birincisi diyor ki tutulanlara insanca davranmayacağım. Sonra bir madde daha var, adil yarğılamayacağım diyorsun.

Buradan oradaki hakim ve savcılara sesleniyorum, Cübbelerinize iki delik açınız, iki de düğme.. Düğmelerde Saray’ın amblemi olsun, ayağa kalktığınız zaman onların önünde o düğmeleri ilikleyin. Siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz.

FETÖ İDDALARI

AKP Gaziantep milletvekili diyor ki Şamil Tayyar, Gaziantep’te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. İtirafçı adına iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Yargının adaletin çöktüğü bir ülkede adalet mi arayacağız. bastırır parayı tahliye olur bu kadar basit.

ŞEKER FABRİKALARININ SATILMAK İSTENMESİ

Şeker fabrikaları zarar ediyormuş. Saray’ın 13 günlük masrafını ver zarar etmez. Asıl Saray’ı sat sen. Amaç nişasta bazlı şekeri halka yedirmek, bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Bu hükümet rantiyeye çalışan bir hükümettir.

Suriyelilere 30 milyar dolar harcadılar, nereye harcadınız bu parayı? O parayı da iç ettiler. Türk Telekom’un da borcu var. 4.5 milyar dolar borcu var. Esnafa gelince kartal, rantiyeye gelinci kuzu.

Neredeyse her evde bir işsiz var. Gençlerin işsizliği çok fazla. 24 milyon kişi iş aramak için Türkiye İş Bulma Kurumu’na başvuruyor. Zaman zaman işsizlik rakamları açıklanıyor, o açıkladıkları rakamların çoğu hayali. Ben size gerçek rakamları söylüyorum. Son bir kaç yılda bir avuç yabancıya ödedikleri faiz 149 milyar. Borç aldılar içeriden 689 milyar. Ben boşuna mi diyorum bunlar rantiyeci diye. Dünyanın kaynağını bir grup tefeciye ödüyorlar.

“