Kriz Bursa’ya uğramadı

Hazine’ye 582 milyon lira borcu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi yerel seçim paketini açtı. 23 milyon liralık promosyon malzemesi sipariş etti. Listede yok yok...

İktidar tasarruf çağrısı yaparken, Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi seçim öncesinde promosyon ürünler aldı. Belediye 31 Ekim'de Bursa Kültür- Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzaladı. 7 milyon 990 bin TL ödenen sözleşmeyle temsil, ağırlama ve tanıtım organizasyonları ile kent anı objeleri satın alındı. Belediye toplam 51 kalemlik harcama yaptı. Bunların arasında yer alan bazı objeler şöyle: “30 adet Bursa bıçağı, 250 adet çini, 100 adet tabak, 200 tane el dokuma ipek şal, 500 tane yeşil türbe minyatürü, 15 adet dokuma ipek halı, 150 adet ibrik takımı, 10 bin şapka…”

“BORÇ ÇOK İFLAS YOK” DEMİŞTİ

Belediye halkı bilgilendirme toplantıları, basın ve tanıtım toplantıları için çıktığı ve 18 Temmuz'da sonuçlanan ihalede tam 14 milyon 457 bin TL ödedi ve bu harcamaların arasında şemsiye, yağmurluk, madalya, yaka kartı, ödül kupası, tükenmez kalem, kestane şekeri gibi kalemlerin yanı sıra binlerce kişilik ikram; canlı yayın hizmetleri, şehirler arası VİP minibüs hizmeti yer aldı. Belediye Uludağ ve İznik tanıtım turları içinse 746 bin TL ödedi. Bu geziler haziran sonu ve 29 Ekim arasında yapıldı.

Bursa Belediyesi'nin 415 milyon, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin de 167 milyon TL Hazine'ye borcu bulunuyor. Belediye devlete olan borcunun bu yıl eylül ayına kadar yalnızca 23.6; BUSKİ ise 6.9 milyon TL'sini geri ödedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin toplam 5 milyar lira borcu olduğunu açıklarken, “Ama iflas etmiş durumda değiliz” demişti.