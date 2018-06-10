CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce İstanbul Bahçelievler'de konuşuyor

İşte İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

“81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, herkesi kucaklayacağım. Erdoğan şimdi saraylı. Harama bulaştı. Kilosu 4500 olan beyaz çaydan içiyor. Yetmedi Marmaris’e yazlık saray kullanıyor. Türkiye’deki bütün gazetelerin bütün TV’lerin sahibi Erdoğan’dır. Erdoğan’ın medyası varsa beni de milletim var. Daha seçime çok var. Ne oldu da birden bire erken seçim geldi? Ekonomik seçim kapıda. Erdoğan seçilirse Türkiye’de dolar 8-10 lira olacak. Karanlığa gideceğiz. Dünyada büyük kriz yaşayanlar hep yeni bir isimle düzlüğe çıkmıştır. Türkiye’nin tazı bir kana ihtiyacı var. El birliği ile çıkacağız.

Dışarıdan, buğday, nohut, bezelye ya kardeşim Euro ile saman aldık. Türkiye Çin’den çöp aldı. Kağıt toplayan çocuklara sorun 600 liraya satıyorduk, 150 liraya satıyoruz. Düştüğümüz duruma bakın.

İlk Nobel Ekonomi ödülünü alan kişi Fizikçidir. “