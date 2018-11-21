Nedim Yaşar kimdir? Nedim Yaşar hakkında merak edilenler…

Mafyayı bırakıp kitap yazan Nedim Yaşar, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Peki Nedim Yaşar kimdir? İşte Nedim Yaşar hakkında merak edilenler...

Türk asıllı Nedim Yaşar, ‘Los Guerreros' (Savaşçılar) adlı çetenin liderliğinden ayrılarak radyo programcılığı yapıyordu. Nedim Yaşar’ın çeteden nasıl ayrıldığını konu alan “Kökler bir gangsterin çıkış yolu” adlı kitabı yayımlanmıştı. İşte Nedim Yaşar kimdir sorusunun yanıtı…

NEDİM YAŞAR KİMDİR?

Nedim Yaşar, 1987 yılında dünyaya geldi. Türkiye'de doğan Nedim Yaşar, henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Danimarka'ya göç etti. 6. sınıfta öğretmenini bıçakla tehdit ettiği için okuldan atılan Nedim Yaşar, 17 yaşındayken gasp suçundan hüküm giydi. Danimarka’nın en tanınmış motosikletliler çetesi Los Guerreros’un başkanı olan Nedim Yaşar, baba olacağını öğrendikten sonra çeteden ayrılma kararı aldı.

Nedim Yaşar bir süredir Radio24syv isimli radyoda sunuculuk yaptı. Pişmanlık yasasından yararlanan Nedim Yaşar, yerel bir radyoda yaptığı programda sık sık anılarından ve deneyimlerinden bahsediyordu. Danimarka’da organize suç örgütleriyle ilgili bir kitap çıkardı. “Rodder” (Kökler) ismini verdi bu kitabın tanıtım günüde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.